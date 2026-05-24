Türkiye’nin farklı illerinden gelen 35 basın mensubu, Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi’nde düzenlenen “Orman Yangını Gönüllü Eğitimi” programına katıldı. Program kapsamında gazetecilere; teorik eğitim, simülasyon çalışmaları, eğitim parkuru uygulamaları, ileri sürüş teknikleri ve yangın söndürme eğitimleri verildi. Ayrıca yeniden ağaçlandırma alanları helikopterle havadan incelendi.

15 BİN KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ

Programda konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi’nin 2012 yılında kurulduğunu, eğitim faaliyetlerinin ise 2013’te başladığını belirtti. Merkezde bugüne kadar 15 bin personele eğitim verildiğini ifade eden Karacabey, yalnızca Orman Genel Müdürlüğü personeline değil, gönüllülere ve yabancı katılımcılara da eğitim sağlandığını söyledi.

Karacabey, “21 farklı ülkeden 260 yabancı misafire orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verdik” dedi.

TÜRKİYE ORMAN VARLIĞINDA DÜNYADA 4’ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ

Orman yangınlarıyla mücadelenin sadece yangın anıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Karacabey, çalışmaların yangın öncesi, yangın anı ve yangın sonrası olmak üzere üç aşamada yürütüldüğünü belirtti.

Türkiye’nin orman varlığındaki artışa dikkat çeken Karacabey, 1973’te 20,2 milyon hektar olan orman alanının bugün 23,4 milyon hektara ulaştığını ifade etti. Ülke yüzölçümünün yüzde 30’unun ormanlarla kaplı olduğunu belirten Karacabey, FAO verilerine göre Türkiye’nin orman varlığını artırmada dünyada 4’üncü sıraya yükseldiğini söyledi.

KARA VE HAVA GÜCÜ ARTIRILDI

Yangınla mücadelede kullanılan araç sayısının da önemli ölçüde artırıldığını kaydeden Karacabey, 2002 yılında 630 olan arazöz sayısının 1953’e yükseldiğini açıkladı. Ayrıca 2 bin 766 ilk müdahale aracının aktif olarak kullanıldığını belirtti.

Karacabey, 2026 yılında 165 yeni arazözün daha filoya katıldığını ifade ederek, hava gücünde de ciddi bir artış sağlandığını vurguladı.

İHA KULLANIMINDA TÜRKİYE ÖNCÜ ÜLKELERDEN

Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelede insansız hava aracı kullanımında öncü ülkeler arasında yer aldığını belirten Karacabey, bu alanda dünyada sınırlı sayıda ülkenin aktif kullanım sağladığını ifade etti.

Karacabey, “Ormanları gözetleme ve yangınla mücadelede İHA kullanan sayılı ülkelerden biriyiz. Uluslararası uzmanlarla sürekli temas halindeyiz ve bu alandaki tecrübemiz oldukça ileri seviyede” diye konuştu.