Oğlunun canına kıyacaktı: Yapay zekaya sordu, kendisini hapiste buldu

Brezilya ceza hukukunda, normal şartlarda bir suçun işlenmiş sayılması için eylemin icra aşamasına geçmesi gerekiyor. Savunma tarafı da herhangi bir suçun gerçekleştirilmediğini belirtiyor. OpenAI, BBC News Brasil’e yaptığı açıklamada, ChatGPT’nin yanıtlarının neden paylaşılmadığına ilişkin ayrıntı vermedi.