Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Oğlunun canına kıyacaktı: Yapay zekaya sordu, kendisini hapiste buldu

Oğlunun canına kıyacaktı: Yapay zekaya sordu, kendisini hapiste buldu

Brezilya’da 36 yaşındaki bir çiftçi, ChatGPT ile yaptığı görüşmelerde oğlunu öldürme ve ardından kendi canına kıyma planları yaptığı iddiasıyla tutuklandı. OpenAI’ın bildirdiği mesajlar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Oğlunun canına kıyacaktı: Yapay zekaya sordu, kendisini hapiste buldu - Resim: 1

Brezilya’da 36 yaşındaki bir çiftçi, ChatGPT ile yaptığı görüşmelerde 8 yaşındaki oğlunun ve ardından kendisinin canına kıymaya yönelik planlar yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

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Oğlunun canına kıyacaktı: Yapay zekaya sordu, kendisini hapiste buldu - Resim: 2

BBC News Brasil’in ulaştığı mesajların, soruşturmanın başlatılmasında etkili olduğu belirtildi. Olay, yapay zekâ platformlarının olası suç tehdidi içeren kullanıcı konuşmalarını kolluk kuvvetlerine bildirmesi konusunda tartışmaları da gündeme getirdi.

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Oğlunun canına kıyacaktı: Yapay zekaya sordu, kendisini hapiste buldu - Resim: 3

BBC News Brasil’in haberine göre, OpenAI, söz konusu mesajları ABD Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) iletti. FBI da bilgileri Brezilyalı yetkililere aktardı.

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Oğlunun canına kıyacaktı: Yapay zekaya sordu, kendisini hapiste buldu - Resim: 4

Brezilya Adalet Bakanlığının siber suçlar birimi tarafından eyalet polisine gönderilen dosyanın ardından şüpheli, 19 Haziran’da Espírito Santo eyaletine bağlı São Gabriel da Palha’daki kırsal bölgede gözaltına alındı.

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Oğlunun canına kıyacaktı: Yapay zekaya sordu, kendisini hapiste buldu - Resim: 5

Espírito Santo Siber Suçlar Polis Merkezi Başkanı Brenno Andrade, dosyaya öncelik verilmesinin gerekçesinin, şüphelinin oğlunun canına kıymaya yönelik yakın tarihli bir plan yaptığı iddiası olduğunu söyledi.

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Oğlunun canına kıyacaktı: Yapay zekaya sordu, kendisini hapiste buldu - Resim: 6

Polisin yaptığı aramada şüphelinin evinde, içeriği henüz belirlenemeyen maddeler bulunan dört şişe ile düğümlenmiş bir ip ele geçirildi. Yetkililer, bulunan malzemelerin intihar planına işaret edebileceğini değerlendirdi.

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Oğlunun canına kıyacaktı: Yapay zekaya sordu, kendisini hapiste buldu - Resim: 7

Soruşturmacılar ayrıca şüphelinin ChatGPT üzerinden okullara, kiliselere ve polise yönelik saldırılar hakkında konuştuğunu belirtti.

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Oğlunun canına kıyacaktı: Yapay zekaya sordu, kendisini hapiste buldu - Resim: 8

BBC News Brasil’in gördüğü mesajlarda, silahlı saldırı ve polisin müdahalesi sonucu ölme düşüncelerinin de yer aldığı aktarıldı.

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Oğlunun canına kıyacaktı: Yapay zekaya sordu, kendisini hapiste buldu - Resim: 9

Polis, şüphelinin zehirli maddeler hakkında araştırma yaptığını ve ChatGPT’nin güvenlik önlemlerini aşmak amacıyla sorularını farklı biçimlerde yeniden ifade etmeye çalıştığını öne sürdü.

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Oğlunun canına kıyacaktı: Yapay zekaya sordu, kendisini hapiste buldu - Resim: 10

Andrade, platformdan polise iletilen bilgilerin olay yerine gelen ekiplerin tespitleriyle örtüştüğünü söyledi.

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Oğlunun canına kıyacaktı: Yapay zekaya sordu, kendisini hapiste buldu - Resim: 11

Şüpheli, oğluna zarar verme niyetinin bulunduğunu reddetti. Avukatı Pedro Paulo Pessi ise müvekkilinin bir sohbet robotuyla anlamsız ifadeler içeren konuşmalar yaptığını ve herhangi bir suç işlemediğini savundu.

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Oğlunun canına kıyacaktı: Yapay zekaya sordu, kendisini hapiste buldu - Resim: 12

Şüpheli, 54 gün gözaltında tutulduktan sonra soruşturmadaki gecikmeler gerekçesiyle 13 Ağustos’ta serbest bırakıldı. Hakkında henüz herhangi bir suçlama yöneltilmediği, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Oğlunun canına kıyacaktı: Yapay zekaya sordu, kendisini hapiste buldu - Resim: 13

Mahkeme tarafından şüpheliye elektronik izleme uygulanması ve oğluyla ya da çocuğun annesiyle iletişim kurmasının engellenmesi gibi tedbirler getirileceği belirtildi. Polis, şüphelinin cep telefonunu incelemeyi ve ele geçirilen malzemelere ilişkin adli incelemelerin sonuçlarını bekliyor.

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Oğlunun canına kıyacaktı: Yapay zekaya sordu, kendisini hapiste buldu - Resim: 14

Bu çalışmalarla, mesajlarda söz edilen planların hayata geçirilmesine yönelik somut adımlar atılıp atılmadığının ve şüphelinin iddia edildiği gibi bir kiralık katille iletişime geçip geçmediğinin belirlenmesi amaçlanıyor.

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Oğlunun canına kıyacaktı: Yapay zekaya sordu, kendisini hapiste buldu - Resim: 15

Olay, yapay zekâ şirketlerinin kolluk kuvvetlerine yaptığı bildirimlerin ceza soruşturmalarındaki rolüne ilişkin hukuki soruları da gündeme getirdi.

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Oğlunun canına kıyacaktı: Yapay zekaya sordu, kendisini hapiste buldu - Resim: 16

Polis, OpenAI’dan kullanıcının bilgileri ile gönderdiği mesajları aldığını ancak ChatGPT’nin verdiği yanıtların kendilerine iletilmediğini açıkladı. Ceza avukatı Maíra Fernandes, konuşmaların değerlendirilmesinde tüm mesajların ve bağlamın görülmesinin önem taşıdığını söyledi.

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Oğlunun canına kıyacaktı: Yapay zekaya sordu, kendisini hapiste buldu - Resim: 17

Fernandes’e göre, konuşmanın tamamına erişilmesi, chatbotun yalnızca kullanıcının ifadelerine yanıt verip vermediğinin veya konuşmanın yönünü aktif biçimde etkileyip etkilemediğinin anlaşılmasına yardımcı olabilir.

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Oğlunun canına kıyacaktı: Yapay zekaya sordu, kendisini hapiste buldu - Resim: 18

Brezilya ceza hukukunda, normal şartlarda bir suçun işlenmiş sayılması için eylemin icra aşamasına geçmesi gerekiyor. Savunma tarafı da herhangi bir suçun gerçekleştirilmediğini belirtiyor. OpenAI, BBC News Brasil’e yaptığı açıklamada, ChatGPT’nin yanıtlarının neden paylaşılmadığına ilişkin ayrıntı vermedi.

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Oğlunun canına kıyacaktı: Yapay zekaya sordu, kendisini hapiste buldu - Resim: 19

Şirket, başkalarına zarar verme konusunda güvenilir ve yakın bir risk tespit edilmesi halinde kolluk kuvvetlerine bildirim yapılabileceğini belirtti.

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Oğlunun canına kıyacaktı: Yapay zekaya sordu, kendisini hapiste buldu - Resim: 20

OpenAI’ın benzer bir bildirimi daha önce ABD’de de yaptığı aktarıldı. ABD medyasının haberlerine göre şirket, ağustos ayında eski kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunup öldürme planlarından söz eden 25 yaşındaki Florida sakini hakkında FBI’ı bilgilendirdi.

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Oğlunun canına kıyacaktı: Yapay zekaya sordu, kendisini hapiste buldu - Resim: 21

Espírito Santo polisi yetkilisi Andrade ise Brezilya’da söz konusu olayın yapay zekâ kaynaklı üçüncü vaka olduğunu, eyalet polisi açısından ise ilk uyarı olduğunu söyledi.

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Oğlunun canına kıyacaktı: Yapay zekaya sordu, kendisini hapiste buldu - Resim: 22

Dijital hukuk uzmanı Patricia Peck, davanın yapay zekâ sistemlerinin yalnızca içerik üreten araçlar olmaktan çıkarak potansiyel olarak tehlikeli davranışlarla ilişkilendirilebilecek kalıpları tespit eden etkileşimli sistemlere dönüşmesini gösterdiğini belirtti.

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Oğlunun canına kıyacaktı: Yapay zekaya sordu, kendisini hapiste buldu - Resim: 23

Peck, bazı durumlarda yapay zekâ şirketlerinin yetkilileri bilgilendirmesinin etik ve yasal bir yükümlülük haline gelebileceğini ifade etti. Bununla birlikte, bu tür bildirimlerin aşırı kullanılmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.

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Oğlunun canına kıyacaktı: Yapay zekaya sordu, kendisini hapiste buldu - Resim: 24

Fernandes de soruşturmaların yalnızca yapay zekâ sistemlerinin değerlendirmelerine dayandırılmasının sorun oluşturabileceğini söyledi.

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Oğlunun canına kıyacaktı: Yapay zekaya sordu, kendisini hapiste buldu - Resim: 25

Gerçek tehditlerin duygusal ifadelerden, hayal ürünü anlatımlardan veya kışkırtıcı söylemlerden ayrılması için ek değerlendirmelere ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

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Oğlunun canına kıyacaktı: Yapay zekaya sordu, kendisini hapiste buldu - Resim: 26

Olay, yapay zekâ platformlarında ifade edilen olası tehditlerin ne zaman kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gerektiği ve bu konuşmaların soruşturmalarda hangi koşullarda delil olarak kullanılabileceği konularındaki tartışmayı yeniden gündeme getirdi.

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