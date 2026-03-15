Sakarya’nın Erenler ilçesinde emekli bir başkomiser evinde başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan emekli polis, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre 76 yaşındaki emekli başkomiser Y.S., oğlu Deniz S.’yi telefonla arayarak kendisini iyi hissetmediğini ve rahatsız olduğunu söyledi. Babasının çağrısı üzerine eve gelen Deniz S., babasını başından silahla vurulmuş halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Y.S., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen emekli başkomiser hayatını kaybetti.

Y.S.’nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.