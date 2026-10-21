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Kaynak: DHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra aracın altında kalan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Muhammed Beşir A. (17), yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Hikmet Şahin Kültürparkı içerisinde meydana geldi. Narmin O. (23) yönetimindeki 16 BBT 284 plakalı otomobil ile ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Muhammed Beşir A.’nın kullandığı 16 CDR 475 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Muhammed Beşir A., otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin otomobilin altından çıkardığı motosiklet sürücüsünün, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZA YERİNE GELEN ANNENİN GÖZYAŞLARI

Kazayı öğrenerek olay yerine gelen Muhammed Beşir A.’nın annesi, "Oğlum nerede, bir şey söyleyin" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Muhammed Beşir A.’nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Narmin O.’nun polis ekiplerince gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.