Son dönemde magazin gündemini meşgul eden Ömer Sarıgül ve Revna Sarıgül çiftinin tartışmalarla dolu boşanma süreci, herkesin dilinde. İkilinin fırtınalı ilişkisi gündemi uzun süredir domine ediyor.
Oğlu hastanede! Revna Sarıgül'den yürek dağlayan paylaşım: ‘En çok da şimdi dualarıma sığınıyorum’
Revna Sarıgül, Ömer Sarıgül ile yaşadığı çalkantılı boşanma sürecinin ortasında sosyal medya hesabından endişe yaratan bir paylaşımda bulundu. Oğlu Ali Ata'yı hastane odasından fotoğraflayarak şu sözleri ekledi: "En çok da şimdi dualarıma sığınıyorum."Taner Yener
En son Revna Sarıgül, sosyal medya üzerinden korku dolu bir paylaşım yaptı.
"EN ÇOK DA ŞİMDİ DUALARIMA SIĞINIYORUM"
"Anne olmak kolay değilmiş. Ağladığında ateşi mi çıktı, acıktı mı, yoksa sadece görülmek mi istiyor; anlıyorsun. Uykusuzluktan, yorgunluktan gözlerin kapanırken bile onu beslemek istiyorsun. İçtiği suyun her yudumunu, attığı her adımı, söylediği her kelimeyi kolluyorsun. Çocuk emek istiyor, koşulsuz sevgi istiyor, özen istiyor, saygı istiyor.
İstiyor da istiyor ama sana hiç fazla gelmiyor. Çünkü çocuk seyirlik değil. Sadece maddi olarak bakmak yetmiyor; onun gerçekten yanında olmak gerekiyor. Yapmakla, doğurmakla bitmiyor bu iş. Hatta belki de en kolayı o kısmı. Gücümü tüketen onca nedenin içinde, beni ayakta tutan yine evlatlarım oldu. En çok da şimdi dualarıma sığınıyorum. Ata'cım iyi olman için ömrümün bana izin verdiği kadar yanındayım"
'KALBİM DAYANMIYOR'
Revna Sarıgül, kısa süre önce de dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Instagram'da imalı bir gönderiye "Daha fazla öğrenmek istemiyorum, kalbim dayanmıyor" notunu düşmüştü. Bu paylaşım kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.
NELER OLMUŞTU:
Magazin dünyası, CHP'li Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna Sarıgül ile oğlu Ömer Sarıgül arasındaki boşanma davasını konuşuyor. Revna Sarıgül'ün açtığı davada şaşırtıcı miktarlar talep ettiği ortaya çıktı.
AYLIK 3.3 MİLYON LİRA
Revna Sarıgül'ün 1.5 milyar TL tazminat dışında aylık toplam 3.3 milyon TL nafaka istediği belirtildi. Bu nafakanın 1.8 milyon TL'si çocuklar için, kalan 1.5 milyon TL'si ise kendisi içindi.
Turizm sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Ömer Sarıgül, ekonomik koşullarda bu talepleri karşılamanın mümkün olmadığını söyleyerek itiraz etti.
Ömer Sarıgül, avukatı Gözde Egemen aracılığıyla mahkemeye 10 milyon TL tazminat ve aylık 400 bin TL nafaka teklifinde bulundu.
ÇEKİŞMELİ SÜREÇ BAŞLADI
İlk etapta anlaşmalı görünen süreç, uzlaşma sağlanamayınca çekişmeli hale dönüştü. Revna Sarıgül'ün teklifi reddetmesinin ardından uzaklaştırma kararı aldırdığı, bu kararın bir süre Ömer Sarıgül'ün çocuklarıyla görüşmesini engellediği belirtildi. Ancak avukat Sibel Engin'in itirazı üzerine karar kısa süre önce kaldırıldı.
Bu gelişmelerin ardından Ömer Sarıgül'ün de karşı dava açmaya hazırlandığı öğrenildi. Yüksek rakamlı bu boşanma davasının ilerleyen günlerde nasıl şekilleneceği merak ediliyor.
Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un ilk kez duyurduğu ayrılık, magazin kulislerini hareketlendirmişti. Ünlü gazeteci son yazısında ayrılıkla ilgili yeni detayları paylaşmıştı.
Cankurt yazısında şu satırlara yer verdi:
"Revna Sarıgül'ün 2019'da evlendiği Ömer Sarıgül'den ihanet iddiasıyla boşanma kararı aldığını tüm Türkiye benden öğrenmişti.
Benim haberimin ardından sosyal medyada evliliğinde sorun yaşadığı kabul eden Revna Sarıgül'ün ünlü boşanma avukatı Kezban Hatemi'ye vekalet verdiğini de yazmıştım.
Şimdi de öğrendim ki, Hatemi, Revna Sarıgül'ün boşanma davasını açmış. Bu arada Revna Hanım, eşi Ömer Sarıgül'ün kendisini bir kez değil birçok kez aldattığını öğrenmiş.
Bu yüzden midir yoksa aralarında başka şeyler de mi var bilmem ama Revna Hanım bir de eşini kendisinden uzaklaştırma kararı çıkarttırmış.
Bu karardan da anlaşılacağı gibi Revna-Ömer Sarıgül çiftinin boşanması sancılı geçecek.Kezban Hatemi'nin Revna Hanım'ın avukatı olduğunu ve yüksek boşanma tazminatları kopardığını düşünürsek, daha çok Ömer Sarıgül için bu davanın çok zorlu geçeceği kesin."