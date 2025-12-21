Oğlu hastanede! Revna Sarıgül'den yürek dağlayan paylaşım: ‘En çok da şimdi dualarıma sığınıyorum’

İstiyor da istiyor ama sana hiç fazla gelmiyor. Çünkü çocuk seyirlik değil. Sadece maddi olarak bakmak yetmiyor; onun gerçekten yanında olmak gerekiyor. Yapmakla, doğurmakla bitmiyor bu iş. Hatta belki de en kolayı o kısmı. Gücümü tüketen onca nedenin içinde, beni ayakta tutan yine evlatlarım oldu. En çok da şimdi dualarıma sığınıyorum. Ata'cım iyi olman için ömrümün bana izin verdiği kadar yanındayım"