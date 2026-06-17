Kaynak: Haber Merkezi

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun derinden hissedildiği Türkiye'de konut kira fiyatları fahiş seviyelere çıktı. Kira fiyatlarının artmasıyla yurttaşlar geçinmekte zorlanırken, temel ihtiyaçlarını da karşılayamaz duruma geliyor.

Ankara'nın Ulus ilçesinde yaşayan yüzde 40 engelli raporu bulunan 53 yaşındaki Selim Yüksel, oğlunun askere gitmesiyle ev kirasını ödeyemez noktaya geldi. Kendisine iş de bulamayan Yüksel, sokakta mendil satmaya başladı.

Oğlu vatani görevini sürdürürken kendisi sokakta kaldığını söyleyen Yüksel, maruz kaldığı çaresizliğin kendisini derinden yaraladığını belirtti.

'500 LİRAYA İLAÇ ALMAM GEREKİYOR, AMA ALAMIYORUM'

Nefes'ten İlke Çıtır'ın haberine göre Yüksel, kalp hastası olduğunu ve yakın zamanda kalp krizi geçirdiğini ifade etti. Bir damarının hala tıkalı olduğunu belirten Yüksel, “500 liraya ilaç almam gerekiyor ama cebimde o kadar para bile yok. Ne bulursam onu yiyorum” dedi.

Engeli nedeniyle iş bulmakta sıkıntı yaşadığını ifade eden Yüksel, “Engelim, rahatsızlığım olduğu için kimse işe almıyor. Yaş 60’a dayanmış kim işe alır hasta adamı” ifadelerini kullandı.

Oğlu askere gitmeden önce İzmir’de kirada kaldıklarını belirten Yüksel, "Oğlum işte çalışıyordu, kiramızı ödüyordu. O gidince ben ev kirasını karşılayamadım, sokağa düştüm” ifadelerini kullandı.

Sokakta yaşamakta zorlandığını söyleyen Yüksel, bir arkadaşının teklifte bulunduğunu ifade ederek, “Bir tanıdık, bir odası, bir tuvaleti olan daireye 10 bin lira kira ödüyor. Kendisi gece bekçisi. Onun yanına taşınmayı düşünüyorum. Arkadaş sabahları evde kalacak, ben geceleri” dedi.

BANYO BİLE YAPAMIYORUM

Çevredeki insanların yardımıyla ihtiyaçlarını karşılayabildiğini ifade eden Selim Yüksel, “Geçen günlerde bir kadın beş yüz lira verdi. Üstüme başıma iki parça kıyafet aldım. Yoksa bu üstümdekiler de yoktu” dedi.

'BİR TUVALET 20 LİRA BEN PEÇETENİN TANESİNİ 10 LİRADAN SATIYORUM'

Tuvalet, banyo gibi temel ihtiyaçlarını da karşılamakta sıkıntı yaşadığını belirten Yüksel, “Bir tuvalet 20 lira. Ben peçetelerin tanesini 10 liradan satıyorum. Banyo yapacak yerim yok. İki haftada bir hamama gidip yıkanıyorum, 700 lira vermek zorunda kalıyorum” dedi.