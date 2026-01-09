1️⃣ Izgara Tavuk + Salata

Yağ oranı düşük, protein açısından zengin bir seçenek. Izgara tavuk uzun süre tok tutarken, bol yeşillikli salata sindirimi destekliyor. Uzmanlar, sos yerine zeytinyağı ve limon tercih edilmesini öneriyor.

2️⃣ Zeytinyağlı Sebze Yemeği

Zeytinyağlı sebzeler hem hafif hem de besleyici. Lif oranı yüksek olduğu için kan şekerini dengeliyor ve öğleden sonra gelen yorgunluk hissini azaltabiliyor.

3️⃣ Tavuklu veya Ton Balıklı Wrap

Tam buğday lavaşına eklenen ızgara tavuk ya da ton balığı, bol yeşillik ve az miktarda sosla hazırlanan wrap; pratik olması, uzun süre tok tutması ve dışarıda da kolayca bulunabilmesi nedeniyle öğle yemeği için sık tercih ediliyor. Uzmanlara göre protein ve lif dengesi sayesinde öğleden sonra ortaya çıkan uyku ve halsizlik hissini azaltmaya yardımcı oluyor.

4️⃣ Balık + Mevsim Salatası

Balık, omega-3 yağ asitleri sayesinde hem beyin hem de kalp sağlığı için öneriliyor. Uzmanlara göre haftada en az bir gün öğle öğününde balık tüketmek faydalı.

5️⃣ Mercimek veya Nohutlu Bowl

Bitkisel protein açısından zengin olan baklagiller, et tüketmeyenler için güçlü bir alternatif. Mercimek veya nohut, sebzelerle birlikte tüketildiğinde dengeli bir öğün oluşturuyor.