FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası öncesinde futbolda önemli kural değişikliklerinin değerlendirildiğini ilk kez açık şekilde dile getirdi.

Dubai’de düzenlenen Dünya Spor Zirvesi’nde konuşan Infantino, özellikle Arsene Wenger’in gündeme getirdiği ofsayt kuralı önerisinin FIFA tarafından ciddi biçimde ele alındığını doğruladı.

WENGER’İN OFSAYT ÖNERİSİ MASADA

Yeni ofsayt yorumunda hücum oyuncusu ancak savunmacının tamamen önünde bulunması hâlinde ofsayt sayılacak. Mevcut uygulamada ise hücumcunun vücudunun herhangi bir bölümünün savunma hattını geçmesi ofsayt kararı için yeterli oluyor. Wenger’in önerisi olarak bilinen bu değişikliğin kabul edilmesi durumunda, hücum futbolunun daha fazla teşvik edilmesi hedefleniyor.

YEŞİL KART VE DİĞER TESTLER

FIFA Başkanı, 2025 yılı boyunca çeşitli turnuvalarda birçok yeni uygulamanın test edildiğini de açıkladı. Bu denemeler arasında VAR için “yeşil kart” uygulaması, hakem vücut kameraları ve kaleciler için getirilen sekiz saniye kuralı yer alıyor. Infantino, bu çalışmaların temel amacının oyunu daha adil, daha hızlı ve daha izlenebilir hâle getirmek olduğunu vurguladı.

2026 DÜNYA KUPASI BELİRLEYİCİ OLACAK

FIFA’nın, zaman geçirmeyi azaltmak ve maç temposunu yükseltmek için yeni düzenlemeleri değerlendirmeye devam ettiği belirtilirken 2026 Dünya Kupası öncesinde elde edilecek verilerin nihai kararlar açısından kritik rol oynayacağı ifade ediliyor.