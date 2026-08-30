Yeniçağ Gazetesi
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Öfkesine yenik düştü: Şişli'de market önünde park kavgası

Şişli’de market önüne park edilen motosikletin izinsiz çekilmesiyle başlayan tartışma kanlı kavgaya dönüştü. Yüzüne yumruk yiyen çalışan, araç sahibini bacağından bıçakladı.

Kaynak: DHA
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Öfkesine yenik düştü: Şişli'de market önünde park kavgası - Resim: 1

Şişli’de iş yerinin önüne park edilen motosikleti, izinsiz çeken market çalışanı Aslan B. (39) ile araç sahibi Mevlütcan S. (33) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Aslan B., yüzüne yumruk atan Mevlütcan S.’yi iş yerinden aldığı bıçakla bacağından yaraladı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan Aslan B. adliyeye sevk edildi.

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Öfkesine yenik düştü: Şişli'de market önünde park kavgası - Resim: 2

Feriköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mevlütcan S., olaydan önceki gün akşam saatlerinde 34 MZS 063 plakalı motosikletini marketin önüne park ederek eve gitti. Ertesi sabah iş yerine gelen market çalışanı Aslan B., malzeme indireceği alanı kapatan motosikleti sahibine haber vermeden başka bir alana çekti.

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Öfkesine yenik düştü: Şişli'de market önünde park kavgası - Resim: 3

Bir süre sonra iş yeri önüne gelen Mevlütcan S., motosikletini yerinde göremeyince Aslan B.’ye aracı neden izinsiz çektiğini sordu. Market çalışanının mal indirmek için motosikletin yerini değiştirdiğini söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mevlütcan S., Aslan B.’nin yüzüne yumruk attı. Bunun üzerine iş yerine giren Aslan B., aldığı bıçakla dışarı çıkarak Mevlütcan S.’yi bacağından yaraladı.

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Öfkesine yenik düştü: Şişli'de market önünde park kavgası - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mevlütcan S., Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavgada yumruklanan Aslan B. ise Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayda kullanılan bıçağa el konuldu. Polis ekipleri, hastanede tedavi altına alınan 2 şüpheliyi bir süre gözetim altında tuttu. Yapılan kontrollerde Mevlütcan S.’nin poliste 1, Aslan B.’nin ise 10 kaydı olduğu öğrenildi.

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Öfkesine yenik düştü: Şişli'de market önünde park kavgası - Resim: 5

Tedavilerinin ardından gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. İfadesi alınan Mevlütcan S., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Aslan B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Kavga ve bıçaklama anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Öfkesine yenik düştü: Şişli'de market önünde park kavgası - Resim: 6
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Öfkesine yenik düştü: Şişli'de market önünde park kavgası - Resim: 7
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