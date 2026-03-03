Medrese Mahallesi 95’inci Sokak'ta meydana geldi. Husumetlisinin kıraathanesinin önüne gelen C.P., iş yerinin camına doğru 1 el, havaya ise 5 el ateş etti. Ateş sonucu iş yerinin camları kırıldı. İçeride oyun oynayan 2 kişi cam parçalarının isabet etmesiyle yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. C.P., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin, polis merkezinde işlemleri sürüyor.