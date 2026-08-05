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Kaynak: DHA

Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Bulvarı'ndaki bir telefon dükkanında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, dükkana girerek içeride bulunan husumetlileriyle bir süre konuştu. Ardından tabancasını çıkarıp peş peşe ateş açan şüpheli, M.Y. ile N.K.'yi yaraladı.

Daha sonra dışarı çıkan şüpheli, iş yerine defalarca ateş ettikten sonra yeniden içeri girerek tezgahtaki kişiyi bir kez daha vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.