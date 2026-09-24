Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



19. Karadeniz off-road Kupası’nın 2. Ayak Yarışları 26-27 Eylül’de Ünye’de gerçekleştirilecek. Başkan Güler adına verilecek özel kupa, yarışın en hızlı sporcusunun olacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliğiyle düzenlenen 19. Karadeniz off-road Kupası 2. Ayak Yarışları, 26-27 Eylül 2026 tarihlerinde Ünye’de gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin farklı illerinden yarışçıları ve otomobil sporları tutkunlarını Ordu’da buluşturacak organizasyonda adrenalin ve mücadele dolu anlar yaşanacak. 2026 sezonuna Fatsa etabıyla başlayan Karadeniz off-road Kupası’nın ikinci ayağında yarış heyecanı bu kez Ünye’ye taşınacak.

BAŞKAN GÜLER’İN ADINA ÖZEL KUPA

Yarışlarda bu yıl Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in adına özel bir kupa da verilecek. “Dr. Mehmet Hilmi Güler Best Kupası”, yarışların en hızlı sporcusuna takdim edilecek.

YARIŞ PROGRAMI BELLİ OLDU

Ünye’de iki gün boyunca devam edecek organizasyonun programı şöyle:

26 Eylül Cumartesi

10.30: Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda program başlangıcı

17.00: Ünye Cumhuriyet Meydanı’ndan yarış alanına kortej yürüyüşü

27 Eylül Pazar

11.00: Ünye Sahilköy Mevkii – Eski Havaalanı’nda yarış startı

17.00: Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda ödül töreni

Türkiye’nin dört bir yanından sporcuların katılım göstereceği yarışlarda, off-road tutkunlarının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. İki gün sürecek organizasyon, dereceye giren sporculara ödüllerinin takdim edilmesinin ardından sona erecek.