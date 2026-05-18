Of Folklor Derneği Kadın ve Gençlik Komisyonları, ilçede gerçekleştirdiği yenilikçi çalışmalara bir yenisini daha ekliyor. Dernek, 18-19 Mayıs tarihlerinde Liman Düğün Salonu’nda düzenlenecek etkinliklerle gençleri hem edebiyatla hem de geleneksel kültürle buluşturacak.

1000 KİTAP ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

Festival kapsamında, Oflu iş insanı Tufan Balekoğlu tarafından satın alınarak derneğe bağışlanan dünya klasiklerinden oluşan 1000 adet kitap gençlere ücretsiz olarak dağıtılacak. Her iki gün de saat 15.00’te başlayacak olan etkinliklerde edebiyatın yanı sıra eğlenceli aktiviteler de yer alacak.

GELENEKSEL OYUNLAR VE TEKNOLOJİ ATÖLYESİ BİR ARADA

Gençlerin kültürel değerlerle bağ kurmasını ve sosyalleşmesini hedefleyen festivalde; çuval yarışı, mendil kapmaca, körebe, yumurta taşıma yarışı ve satranç gibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları oynatılacak.

Kültürel etkinliklerin yanı sıra festival programında şu aktiviteler öne çıkıyor:

Gençlerden oluşan müzik grubunun konseri,

Of Teknoloji Fakültesi öğrencileri tarafından 19 Mayıs'ta düzenlenecek "Kutu Oyunları Tasarım Atölyesi",

Gruplar halinde yarışma formatında yapılacak atölyede dereceye girenlere verilecek özel ödüller.

"AMACIMIZ GENÇLERİ KİTAPLA BULUŞTURMAK VE SOSYALLEŞTİRMEK"

Gençlerin kitap okuma alışkanlığından uzaklaşmasına dikkat çeken Of Folklor Derneği Gençlik Komisyonu Sözcüsü Dilara Saral, şu ifadeleri kullandı:

"Festivalimizin temel amacını gençleri kitapla buluşturmak olarak belirledik. Kitap okumak; düşünme becerisi, hayal gücü ve farklı bakış açıları kazanabilmek demektir. Bu festivalle aynı zamanda geleneksel oyunlarımızı gençlere yeniden tanıtarak, onların birlikte vakit geçirmelerini, sosyalleşmelerini ve gerçek iletişim kurmalarını istiyoruz."

Gençlik Komisyonu Üyesi Sudem Nisa Çelik ise yaklaşık on gündür yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, "Çalışmalarımızda özellikle liseli gençliği hedef aldık. Kurduğumuz stantlarda gençlerle çok güzel bağlar kurduk ve festivalimiz büyük bir heyecanla karşılandı. Tüm genç kardeşlerimizi 18-19 Mayıs tarihlerinde saat 15.00’te başlayacak festivalimize davet ediyoruz" dedi.