Şirketten yapılan açıklamaya göre, Odyakmaz,​​​​​​​ OEDAŞ'ın beş ildeki elektrik dağıtım operasyonları, şebeke yatırımları, hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, kurumsal gelişim, AR-GE, dijitalleşme, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarına liderlik edecek.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta yaklaşık 3 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmeti sağlayan OEDAŞ'ın Genel Müdürlüğü görevine atanan Odyakmaz, kariyeri boyunca kamu kurumları ve enerji sektöründe üst düzey sorumluluklar üstlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu Odyakmaz, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu gibi kamu kurumlarında ve enerji sektöründe uzun yıllar çalıştı.

Odyakmaz, ayrıca ekonomi alanında New York Üniversitesi'nde yüksek lisans, Hacettepe Üniversitesi'nde ise doktorasını yaptı.