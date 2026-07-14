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Kaynak: AA

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) "İstihdam Görünümü 2026" başlıklı raporunu paylaştı.

Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışında OECD'nin en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığı belirtildi.

OECD'nin "İstihdam Görünümü 2026" raporuna göre, Türkiye, bu yılın ilk çeyreğinde reel ücretlerde ortalama yüzde 7,1 artış kaydetti.

OECD ülkeleri arasında ikinci sırada konumlandı. Aynı dönemde OECD ortalaması yüzde 2,2 oldu.

2021'in ilk çeyreğinden bu yılın ilk çeyreğine kadar geçen 5 yıllık sürede Türkiye'de kümülatif reel ücret artışı ortalama yüzde 78,6 olarak konumlandı. Bu dönemde OECD ortalaması ise yüzde 4,9'da kaldı.

Böylece Türkiye, OECD'de en yüksek kümülatif reel ücret artışı kaydetti. Türkiye'nin beş yıllık reel ücret artışı, OECD ortalamasının yaklaşık 16 katı seviyesinde oldu.