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OECD’nin 3-4 Haziran tarihlerinde düzenlenen Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında “Baskı Altında” temasıyla yayımladığı raporda, ABD/İsrail-İran savaşı kaynaklı belirsizliklerin küresel ekonomi üzerinde belirleyici olacağı vurgulandı.

KÜRESEL EKONOMİ İÇİN İKİ SENARYO

Raporda, küresel ekonominin önümüzdeki 18 aylık seyrine ilişkin iki farklı senaryo ele alındı. “Sınırlı süreli aksaklık” senaryosuna göre, enerji arzındaki kesintilerin geçici olması durumunda küresel büyümenin bu yıl yüzde 2,8’e gerilemesi, 2027’de ise yüzde 3,1’e toparlanması bekleniyor.

Bu senaryoda, G20 ülkelerinde enflasyonun 2025’teki yüzde 3,4 seviyesinden bu yıl yüzde 4’e yükselmesi, 2027’de ise yüzde 3,1’e gerilemesi öngörülüyor.

Öte yandan savaşta kalıcı ateşkes sağlanması ve enerji fiyatlarında düşüş yaşanması halinde büyümenin daha güçlü seyredebileceği, petrol ve gaz fiyatlarında yüzde 10’luk ek düşüşün 2027 küresel büyümesini 0,1 puan artırabileceği ifade edildi.

UZUN SÜREN SAVAŞ RESESYON RİSKİNİ ARTIRIYOR

“Uzun süreli kesinti” senaryosunda ise çatışmaların 2027’ye kadar sürmesi halinde küresel büyümenin bu yıl yüzde 2,1’e, 2027’de ise yüzde 1,8’e kadar gerileyebileceği tahmin edildi.

Bu durumda enerji, tarım ve sanayi ürünlerinde ciddi arz sıkıntıları yaşanabileceği, bunun da birçok ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği ve işsizliği artırabileceği belirtildi. Aynı senaryoda küresel enflasyonun artması ve merkez bankalarının politika faizlerini 50-75 baz puan yükseltmek zorunda kalabileceği öngörüldü.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU TETİKLİYOR

Raporda, özellikle Körfez bölgesinde petrol, LNG ve diğer emtia arzında yaşanan aksaklıkların küresel enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu vurgulandı. Orta Doğu’ya bağımlı Asya ekonomilerinin bu süreçten daha fazla etkilenebileceği ifade edildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ

OECD, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1, 2027’de ise yüzde 3,8 büyümesini bekliyor. Kurum, mart ayında yayımladığı önceki raporunda Türkiye için büyüme tahminini bu yıl yüzde 3,3 olarak açıklamıştı.

Yüksek enerji ve emtia fiyatlarının Türkiye’de iç talebi baskılayabileceği belirtilirken, yılın ilerleyen dönemlerinde tüketici güvenindeki iyileşme ve faizlerde beklenen düşüşün ekonomik aktiviteyi destekleyebileceği değerlendirildi.

Dezenflasyon sürecinin devam etmesiyle Türkiye’de yıllık enflasyonun 2027’nin ilk yarısında yüzde 20’nin altına inmesi beklenirken, Orta Doğu’daki gerilimin bu süreç için önemli bir risk unsuru olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE TEDARİK AÇISINDAN GÖRECE AVANTAJLI

OECD’ye göre Türkiye, enerji ithalatında Basra Körfezi’ne sınırlı bağımlılığı sayesinde doğrudan tedarik riskleri açısından birçok ülkeye kıyasla daha avantajlı konumda bulunuyor. Ancak Avrupa’daki talep zayıflığı ve küresel rekabet koşulları Türkiye ekonomisi için risk oluşturmaya devam ediyor.