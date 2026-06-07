OECD raporu açıklandı: Türkiye meme kanseri taramasında sınıfta kaldı

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de ölüm nedenlerine bakıldığında, "memenin kötü huylu tümörü" olarak ifade edilen meme kanseri nedeniyle 2018'de 4 bin 191 kadın hayatını kaybederken, bu rakam 2024'te 4 bin 693 olarak gerçekleşti.

"Kadın genital organları malign neoplazmları" şeklinde belirtilen rahim, rahim ağzı, tüp ve yumurtalık kanserleri nedeniyle vefat edenlerin sayısı ise 2018'de 3 bin 288 iken, 2024'te 3 bin 456'ya yükseldi.

Bu doğrultuda, söz konusu yıllarda kadın hastalıkları kanseri nedeniyle 2018'de toplam 7 bin 479, 2024'te ise 8 bin 149 kadın hayatını kaybetti.