OECD raporu açıklandı: Türkiye kira artışında dünya lideri

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 2026 yılının ilk çeyreğinde Konut Kira Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Türkiye, OECD verilerine göre bin 969 puanla konut kira fiyatlarında dünya lideri oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, şubat ayında Konut Fiyat Endeksi (KFE) aylık yüzde 1,8 artışla 215,5 seviyesine yükseldi. KFE, konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini gösteriyor.

OECD’nin 2026 yılı ilk çeyrek Konut Kira Fiyat Endeksi verilerine göre Türkiye, 1969 puanla listenin zirvesinde yer aldı. Litvanya 187, Estonya 168, Kolombiya ise 153 puanla üst sıralarda bulunurken, Japonya, Fransa, Almanya ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerde endeks 100–140 aralığında kaldı.

Veriler, Türkiye’de barınma maliyetlerinin hem konut sahipleri hem de kiracılar için ciddi bir baskı oluşturduğunu ortaya koyuyor. OECD raporu, kira artışlarının Türkiye’de ekonomik sürdürülebilirlik açısından önemli bir risk teşkil ettiğini vurguluyor.

İşte 2026'nın ilk çeyreğinde OECD Konut Kira Fiyat Endeksi'nde en üst sıralarda yer alan ülkeler ve endeks değerleri:

Japonya: 101

Güney Kore: 110

Fransa: 111

İsviçre: 114

İspanya: 115

Finlandiya: 118

Almanya: 119

Hollanda: 133

Meksika: 135

Birleşik Krallık: 135

Kanada: 140

Kolombiya: 153

Estonya: 168

Litvanya: 187

Macaristan: 210

Türkiye: 1969

