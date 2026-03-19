Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, şubat ayında Konut Fiyat Endeksi (KFE) aylık yüzde 1,8 artışla 215,5 seviyesine yükseldi. KFE, konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini gösteriyor.
OECD raporu açıklandı: Türkiye kira artışında dünya lideri
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 2026 yılının ilk çeyreğinde Konut Kira Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Türkiye, OECD verilerine göre bin 969 puanla konut kira fiyatlarında dünya lideri oldu.
OECD’nin 2026 yılı ilk çeyrek Konut Kira Fiyat Endeksi verilerine göre Türkiye, 1969 puanla listenin zirvesinde yer aldı. Litvanya 187, Estonya 168, Kolombiya ise 153 puanla üst sıralarda bulunurken, Japonya, Fransa, Almanya ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerde endeks 100–140 aralığında kaldı.
Veriler, Türkiye’de barınma maliyetlerinin hem konut sahipleri hem de kiracılar için ciddi bir baskı oluşturduğunu ortaya koyuyor. OECD raporu, kira artışlarının Türkiye’de ekonomik sürdürülebilirlik açısından önemli bir risk teşkil ettiğini vurguluyor.
İşte 2026'nın ilk çeyreğinde OECD Konut Kira Fiyat Endeksi'nde en üst sıralarda yer alan ülkeler ve endeks değerleri:
Japonya: 101
Güney Kore: 110
Fransa: 111
İsviçre: 114
İspanya: 115
Finlandiya: 118
Almanya: 119
Hollanda: 133
Meksika: 135
Birleşik Krallık: 135
Kanada: 140
Kolombiya: 153
Estonya: 168
Litvanya: 187
Macaristan: 210
Türkiye: 1969