Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Türkiye ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) arasında İstanbul’da kurulu merkeze ilişkin mutabakat zaptının yenilenmesini öngören protokolün onaylanmasına dair kanun teklifi kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan Genel Kurul’da, 234 sıra sayılı kanun teklifi görüşülerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile OECD arasında imzalanan ve OECD İstanbul Merkezi’nin faaliyet çerçevesinin yenilenmesini düzenleyen protokolün onaylanması uygun bulundu.

HUKUKİ ÇERÇEVE YENİLENDİ

Kabul edilen düzenlemeyle, İstanbul’da faaliyet gösteren OECD Merkezi’nin statüsü ve işleyişine ilişkin mutabakat zaptı güncellenmiş oldu. Protokol, merkezin faaliyetlerinin mevcut uluslararası ve kurumsal ihtiyaçlara uygun şekilde sürdürülmesini amaçlıyor.

GENEL KURUL 3 MART’TA TOPLANACAK

Kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi 3 Mart Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.