OECD Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeleri açıkladı: Türkiye detayı dikkat çekti

OECD’nin “İstihdam Görünümü 2026” raporuna göre, dünya genelinde reel maaş artışları dikkat çekici farklılıklar gösterdi. Son 5 yıllık veriler incelendiğinde bazı ülkelerin diğerlerine göre çok daha hızlı yükseldiği görüldü.