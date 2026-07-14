OECD’nin “İstihdam Görünümü 2026” raporuna göre, dünya genelinde reel maaş artışları dikkat çekici farklılıklar gösterdi. Son 5 yıllık veriler incelendiğinde bazı ülkelerin diğerlerine göre çok daha hızlı yükseldiği görüldü.
OECD Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeleri açıkladı: Türkiye detayı dikkat çekti
OECD verileri yayımlandı, maaş artışlarında birçok ülke geride kalırken Türkiye’nin performansı listede en çok konuşulan detaylardan biri oldu.Kaynak: Diğer
2026’nın ilk çeyreğinde ise genel ortalama artış yüzde 2,2 seviyesinde kalırken, bazı ülkelerde bu oran çok daha yüksek gerçekleşti. Veriler, küresel ölçekte ücret dengelerinin değişmeye başladığını ortaya koydu.
10. Güney Kore – %2
Listenin son sırasında yer aldı.
9. Portekiz – %2-3
Sınırlı artışla listede yer buldu.
8. Fransa – %2-3
Büyük ekonomiler arasında düşük artış dikkat çekti.
7. Slovenya – %3-4
Orta seviyede artış gösterdi.
6. Kosta Rika – %5
Ortalamanın üzerine çıkan ülkelerden biri oldu.
5. Polonya – %15
Çift haneli artışla öne çıktı.
4. Çekya – %15
Benzer seviyede yükseliş kaydetti.
3. Litvanya – %20
İlk üçte yer aldı.
2. Macaristan – %30
Zirveye en yakın ülke oldu.
1. Türkiye – %78,6
Açık ara farkla listenin ilk sırasında yer aldı.