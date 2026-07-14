Yeniçağ Gazetesi
14 Temmuz 2026 Salı
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi OECD Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeleri açıkladı: Türkiye detayı dikkat çekti

OECD Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeleri açıkladı: Türkiye detayı dikkat çekti

OECD verileri yayımlandı, maaş artışlarında birçok ülke geride kalırken Türkiye’nin performansı listede en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
OECD Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeleri açıkladı: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 1

OECD’nin “İstihdam Görünümü 2026” raporuna göre, dünya genelinde reel maaş artışları dikkat çekici farklılıklar gösterdi. Son 5 yıllık veriler incelendiğinde bazı ülkelerin diğerlerine göre çok daha hızlı yükseldiği görüldü.

1 12
OECD Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeleri açıkladı: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 2

2026’nın ilk çeyreğinde ise genel ortalama artış yüzde 2,2 seviyesinde kalırken, bazı ülkelerde bu oran çok daha yüksek gerçekleşti. Veriler, küresel ölçekte ücret dengelerinin değişmeye başladığını ortaya koydu.

2 12
OECD Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeleri açıkladı: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 3

10. Güney Kore – %2

Listenin son sırasında yer aldı.

3 12
OECD Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeleri açıkladı: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 4

9. Portekiz – %2-3

Sınırlı artışla listede yer buldu.

4 12
OECD Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeleri açıkladı: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 5

8. Fransa – %2-3

Büyük ekonomiler arasında düşük artış dikkat çekti.

5 12
OECD Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeleri açıkladı: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 6

7. Slovenya – %3-4

Orta seviyede artış gösterdi.

6 12
OECD Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeleri açıkladı: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 7

6. Kosta Rika – %5

Ortalamanın üzerine çıkan ülkelerden biri oldu.

7 12
OECD Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeleri açıkladı: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 8

5. Polonya – %15

Çift haneli artışla öne çıktı.

8 12
OECD Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeleri açıkladı: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 9

4. Çekya – %15

Benzer seviyede yükseliş kaydetti.

9 12
OECD Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeleri açıkladı: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 10

3. Litvanya – %20

İlk üçte yer aldı.

10 12
OECD Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeleri açıkladı: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 11

2. Macaristan – %30

Zirveye en yakın ülke oldu.

11 12
OECD Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeleri açıkladı: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 12

1. Türkiye – %78,6

Açık ara farkla listenin ilk sırasında yer aldı.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro