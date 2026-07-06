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Küresel ölçekte sağlık sistemlerinin röntgenini çeken OECD, merakla beklenen güncel sağlık harcamaları raporunu kamuoyuyla paylaştı. Ülkelerin kendi gayrisafi yurt içi hasılalarından, yani toplam milli gelirlerinden sağlığa ne kadar pay ayırdığını gösteren liste ezber bozdu. Ancak açıklanan resmi veriler arasında en dikkat çeken detay, Türkiye'nin listedeki konumu oldu.

TÜRKİYE SAĞLIK HARCAMALARINDA KAÇINCI SIRADA?

Rapora göre Türkiye, milli gelirine oranla en az sağlık harcaması yapan OECD ülkesi olarak listenin en son basamağında yer aldı.

Açıklanan verilere göre Türkiye, milli gelirinin sadece yüzde 4.7 kadarını sağlık harcamalarına ayırıyor. Bu oran, Türkiye'nin listedeki tüm rakiplerinin ve gelişmiş ülkelerin gerisinde kaldığını gösteriyor. Türkiye'nin hemen bir basamak üzerinde ise yüzde 5.9'luk oranlarla Meksika ve Lüksemburg bulunuyor.

DÜNYA ORTALAMASI KAÇ? TÜRKİYE ORTALAMANIN NE KADAR GERİSİNDE?

Raporda göze çarpan en çarpıcı kıyaslama ise üye ülkelerin genel ortalaması ile yapılıyor. OECD genel sağlık harcaması ortalaması yüzde 9.3 olarak belirlendi. Türkiye'nin ayırdığı yüzde 4.7'lik pay, dünya genel ortalamasının yarısına bile ulaşamadığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

ZİRVEDEKİ ÜLKE DUDAK UÇUKLATTI: SAĞLIĞA EN ÇOK BÜTÇE AYIRAN ÜLKELER HANGİLERİ?

Listenin en başında, sağlık sistemine ayırdığı devasa bütçeyle bilinen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yer alıyor. ABD, milli gelirinin yüzde 17.2 gibi rekor bir oranını sağlığa harcayarak açık ara zirvede bulunuyor.

Listenin üst sıralarında yer alan ve sağlığa en çok yatırım yapan diğer ülkeler ise şu şekilde sıralanıyor:

Almanya: Yüzde 12.3

Avusturya: Yüzde 11.8

İsviçre: Yüzde 11.8

Fransa: Yüzde 11.5

İsveç: Yüzde 11.3

Kanada: Yüzde 11.3Birleşik Krallık (İngiltere): Yüzde 11.1

OECD ÜLKELERİ SAĞLIK HARCAMALARI TAM LİSTE (MİLLİ GELİR ORANI)

Resmi verilere göre, ülkelerin bütçelerinden sağlığa ayırdıkları payların tam ve eksiksiz sıralaması şu şekilde:

Amerika Birleşik Devletleri (ABD): Yüzde 17.2

Almanya: Yüzde 12.3

Avusturya: Yüzde 11.8

İsviçre: Yüzde 11.8

Fransa: Yüzde 11.5

İsveç: Yüzde 11.3

Kanada: Yüzde 11.3

Birleşik Krallık (İngiltere): Yüzde 11.1

Belçika: Yüzde 11.0

Japonya: Yüzde 10.6

Finlandiya: Yüzde 10.6

Şili: Yüzde 10.5

Avustralya: Yüzde 10.3

Portekiz: Yüzde 10.2

Yeni Zelanda: Yüzde 10.1

Hollanda: Yüzde 10.0

Slovenya: Yüzde 9.9

Norveç: Yüzde 9.7

Danimarka: Yüzde 9.4



OECD ORTALAMASI: Yüzde 9.3

İspanya: Yüzde 9.2

İzlanda: Yüzde 9.0

Çekya: Yüzde 8.5

İtalya: Yüzde 8.4

Slovakya: Yüzde 8.4

Kore: Yüzde 8.4

Kolombiya: Yüzde 8.1

Yunanistan: Yüzde 8.1

Polonya: Yüzde 8.1

Estonya: Yüzde 7.8

Litvanya: Yüzde 7.6

İsrail: Yüzde 7.6

Letonya: Yüzde 7.6

İrlanda: Yüzde 6.9

Kosta Rika: Yüzde 6.8

Macaristan: Yüzde 6.5

Lüksemburg: Yüzde 5.9

Meksika: Yüzde 5.9

Türkiye: Yüzde 4.7