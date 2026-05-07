Eskişehir Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartman dairesi, belediye ekiplerinin kapsamlı operasyonuyla temizlendi. Uzun süredir koku ve hijyen sorunuyla boğuşan bina sakinleri, operasyonun ardından rahat bir nefes aldı.

YASAL SÜREÇ MAHKEMEYE TAŞINDI

Bina sakinlerinin ağır koku ve haşere oluşumu yönündeki ihbarlarını değerlendiren zabıta ekipleri, daire sakinlerine ulaşamayınca durumu yargıya taşıdı. Odunpazarı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ve Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün başvurusu üzerine, Odunpazarı 2. Sulh Ceza Hakimliği konuta giriş izni verdi.

ADIM ATACAK YER KALMAMIŞ

Mahkeme kararının ardından kapısı açılan dairedeki manzara belediye çalışanlarını bile şaşırttı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, titiz bir çalışma yürüterek ev içerisinde biriken eşya ve atıklardan oluşan tam 5 kamyon çöpü dışarı çıkardı.

İLAÇLAMA VE DEZENFEKSİYON YAPILDI

Çöplerin tahliye edilmesinin ardından devreye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri girdi. Apartman geneline yayılan haşere riskine karşı dairede detaylı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.