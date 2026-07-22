Kaynak: Haber Merkezi

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini ve yeni partiye katılacağını duyurdu.

Kararın Odunpazarı Belediye Meclis Grubunun ortak kararı olduğunu belirten Kurt, bir kişi hariç tüm belediye meclis üyelerinin istifa ettiğini ve yeni partiye katılacağını kaydetti.

Başkan Kurt açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatım boyunca siyaseti makam için değil, ilke için yaptım. Bulunduğum her görevde tek önceliğim halkın çıkarlarını korumak, demokrasiye ve Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmak oldu. Bugün, 40 yıldır mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden; benimle birlikte bu mücadeleyi omuz omuza yürüten Odunpazarı Belediyesi CHP'li Meclis Üyelerimizle birlikte istifa ettiğimizi kamuoyuyla paylaşıyorum."

'YENİ BİR YOL AÇMA İRADESİ'

Kararın; Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin yeni bir döneme girdiğine olan inançlarının ve bu mücadelede yeni bir yol açma iradelerinin sonucu olduğuna dikkat çeken Kurt, "Cumhuriyet'e, demokrasiye, laikliğe, hukukun üstünlüğüne ve adalete olan bağlılığımızla, bu değerlere daha güçlü sahip çıkabilmek adına yeni bir yolculuğa çıkıyoruz.

Bu süreçte, Sayın Özgür Özel ile birlikte yürümeye, ortak mücadelemizi yeni bir siyasi zeminde sürdürmeye karar verdik. Önümüzdeki süreçte kurulacak partide, Türkiye'nin demokrasi, adalet ve özgürlük mücadelesine katkı sunmaya devam edeceğiz.

Benim için değişen yalnızca siyasi adres olacaktır. Değişmeyen ise halkın yanında durma kararlılığımdır. Bugün, seçilmiş il başkanımız, ilçe başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve yol arkadaşlarımızla birlikte il başkanlığımızdan ayrıldık. Ancak Sayın Özgür Özel'in de ifade ettiği gibi: Biz binayı terk ettik ama çıkarken mirası, emaneti alıp çıktık. Miras bizdedir, meşruiyet bizdedir, yetki bizdedir, görev bizdedir.

Bizler de inanıyoruz ki; Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu değerleri, halkçı anlayışı ve demokrasi mücadelesi yalnızca binalarda değil, o değerlere yürekten bağlı insanların omuzlarında yaşamaya devam edecektir" dedi

'YENİ BAŞLANGICIN İLK ADIMI'



Odunpazarı'na ve Eskişehir'e hizmet etme sorumluluğumu aynı inançla sürdüreceklerini belirten Kurt, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yalnızca halkımıza hesap vereceğim. Çünkü isimler değişebilir, tabelalar değişebilir. Ama demokrasiye olan inanç değişmez. Cumhuriyet'e olan bağlılık değişmez. Halka hizmet etme iradesi değişmez. Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atıyoruz." ifadelerini kullandı.