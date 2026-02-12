Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesine ait akaryakıt LPG istasyonunun 10 yıllığına kiralanmasına yönelik ihaleyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Belediye Başkanı Kazım Kurt ile iki başkan yardımcısı ve çeşitli birimlerde görevli toplam 11 kişi hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

İHALE ŞARTNAMESİNE AYKIRILIK İDDİASI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 14. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 11 Ekim 2022’de Devlet İhale Kanunu’na göre kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalenin şartnamesine aykırı işlem yapıldığı öne sürüldü.

Ihlamurkent Mahallesi’ndeki 1600 metrekarelik istasyonun kiralanmasını kapsayan ihalede, şartnamede “dağıtıcı lisansı” aranmasına rağmen bu lisansa sahip olmayan firmaların tekliflerinin kabul edildiği belirtildi.

İhale öncesinde lisans şartının mevzuata aykırı olduğu yönünde başvuru yapılmasına karşın sürecin mevcut haliyle sürdürüldüğü kaydedildi.

SAYIŞTAY TESPİTLERİ DOSYADA

İddianamede, Sayıştay denetiminde de ihaleye katılan iki firmanın dağıtıcı lisansına sahip olmadığının tespit edildiği, buna rağmen belgelerinin uygun kabul edilerek sürecin devam ettirildiği ve firmalardan biriyle sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Savcılık, ihale şartnamesini hazırlayan yetkililer, ihale komisyonu üyeleri ve ihaleyi onaylayan belediye başkanının, yeterliliğe sahip olmayan firmaların sürece dahil edilmesini sağladıkları kanaatine vardı.

3 YILDAN 7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, Belediye Başkanı Kazım Kurt, başkan yardımcıları H.D. ve E.G. ile S.E, Ö.F.İ, S.Ç, N.S, O.Ö, S.K, E.Ç. ve A.Y. hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mahkeme sürecinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.