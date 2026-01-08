Paylaşılan görüntülerde, saldırının kargo teslimi bahanesiyle planlandığı, kask takan bir kişinin Yüce’nin evine geldikten sonra motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor. Saldırı sırasında ayağından yaralanan Yüce’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Türk sineması ve televizyon dünyasında özgün işleriyle dikkat çeken Seren Yüce, 30 Aralık 2025 tarihinde evinde silahlı saldırıya uğramış ve olay kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Saldırının ardından polis ekipleri ev ve çevresinde detaylı inceleme başlatırken, şüphelilerin kaçtığı açıklanmıştı.

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik, bugün sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak yeni bilgiler aktardı. Şenlik, açıklamasında saldırıyı gerçekleştiren ve organize eden kişilerin güvenlik güçlerince yakalandığını duyurdu.