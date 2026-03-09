Bursa Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında tiyatroseverleri başarılı yapımlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda sahnelenen ‘Yan Rol’ adlı tiyatro oyunu, bireyin kendi hikâyesindeki yerini ve hayatta üstlendiği rolleri sorgulayan güçlü anlatımıyla izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Çeşitli tiyatro platformlarında elde ettiği başarılarla dikkat çeken oyun, etkileyici sahne dili ve oyunculuk performansıyla seyircilerden tam not aldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sahnelenmesiyle ayrı bir anlam kazanan gösterimde salonu dolduran izleyiciler, oyunu büyük bir ilgiyle takip etti. Gösterimin sonunda sanatçı Merve Polat uzun süre alkışlandı.



7. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde ‘Yılın Kadın Komedi Oyuncusu’, 2023 Direklerarası Tiyatro Ödülleri’nde ‘Tek Kişilik Prodüksiyon’, 25. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nin ‘Komedi, Kara Komedi, Müzikli Oyun’ dalında ise ‘Yılın En İyi Kadın Oyuncusu’ ödüllerine layık görülen oyun, hem mesleğinde hem de hayatında ‘yan rol’ olarak kalmış Canan’ın hayatını mizahi bakış açısıyla anlatıyor.