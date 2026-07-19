Sektörün köklü stüdyolarından Telltale Games'in eski çalışanları tarafından geliştirilen ve anlatı yapısıyla dikkat çeken Dispatch, geçtiğimiz yılın en beğenilen yapımlarından biri olmayı başardı. Yüksek satış rakamlarıyla da başarısını taçlandıran oyun, PC ve PlayStation 5 platformlarının ardından şimdi de yeni bir oyuncu kitlesiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcı stüdyo, 29 Temmuz'da gerçekleşecek yeni platform çıkışı öncesinde oyuna altı yeni dil seçeneği ekleneceğini ve bu diller arasında Türkçenin de yer alacağını açıkladı.

KAHRAMANLARIN ARKASINDAKİ GİZLİ GÜÇ

Farklı mekanikleriyle öne çıkan oyunda kullanıcılar, süper yeteneklerini kaybetmiş genç bir karakterin hikayesine ortak oluyor. Sahada aktif olarak görev alamadığı için operasyon merkezinde bilgisayar başına geçen karakter, gelen ihbarları değerlendirerek diğer süper kahramanları sahadaki görevlere yönlendiriyor.

DOĞRU STRATEJİ VE ZORLU KARARLAR

Oyunun temel oynanış mekaniği, kriz anlarında doğru görevler için doğru kahramanları seçmek ve zamana karşı yarışarak kritik kararlar vermek üzerine şekilleniyor. Kullanıcıların yaptığı stratejik tercihler, hikayenin ilerleyişini ve oyunun sonunu doğrudan etkiliyor. Dikkat çeken yapımın seslendirme kadrosunda ise sinema dünyasının ünlü isimlerinden Aaron Paul ve Jeffrey Wright yer alıyor.