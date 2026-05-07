ODTÜ'de tam 6 yıl sonra gerçekleştirilen 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinlikleri arbedeye ve Türk Bayrağı'na saldırı iddialarına sahne oldu. Yaşananlar sonrası ODTÜ yönetimi açıklamada bulunarak olaylar hakkında inceleme başlattığını bildirdi.

İddialara göre; olaylar, daha önce bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri altında poz veren İlkay Akkaya'nın sahnede şarkı söylediği esnada yaşandı. Akkaya'nın sahnede olmasını ve söylediği şarkıları, Türk Bayraklarıyla şenliğe katılan öğrenciler protesto etmek istedi. Bu esnada ODTÜ’de ‘Devrim Yürüyüşü’ gerçekleştiren solcu grup, "ODTÜ faşizme mezar olacak" sloganı atarak Türk bayraklarıyla alanda bulunan öğrencilere tepki göstererek saldırdı ve "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı atan ellerinde bayrak olan gençleri darbetti.

"TÜRK BAYRAKLI GRUBA SALDIRIYI TEŞVİK EDEN DHKPC'Lİ" İDDİASI

Bir başka iddiaya göre ise, 'Devrim Yürüyüşü' gerçekleştiren solcu grubun içerisinde yalnızca öğrenciler yoktu. Olayların başladığı ve Türk Bayraklı öğrencilere saldırılarak darp edildiği görüntülerde bulunan şahsın daha önce terör örgütü DHKP-C üyeliğinden hüküm giymiş İlhan Kaya olduğu öne sürüldü. Şahsın Türk Bayraklı gençlere 'Sizi öldürürüm şeklinde' tehditlerde bulunduğu da iddia edildi.

Öte yandan, şahsın kimliğine dair net bilgi halen bulunmazken, görüntülerde "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı atan öğrencilerin üzerine yürüdüğü, Türk bayrağı'na ve öğrencilere karşı yumruğunu salladığı ve arkasındaki 'solcu' gruba dönerek işaretlerde bulunduğu da görülüyor.

DHKP-C üyeliğinden hüküm giyen İlhan Kaya olduğu iddia edilen kişi

OLAYA DAİR GÖRÜNTÜLER

Yaşananlara ilişkin görüntüler de sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" diyen ve ellerinde Türk Bayrakları bulunan öğrencilere saldırıldığı, bazı Türk Bayraklı öğrencilerin darp edildiği görüldü. Olayları kaydeden bir gencin ise Türk Bayraklı öğrencilere saldıran solcu gruba dönerek 'neye saldırıyorsunuz siz' diye tepki gösterdiği duyuldu.

ODTÜ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkkin ise ODTÜ yönetimi açıklamada bulundu.

Olayla ilgili inceleme süreci başlatılmış olup, şiddet olaylarına karıştığı tespit edilen kişiler hakkında gerekli süreçler ivedilikle yürütülecektir" ifadeleri kullanıldı.

Üniversitenin olaylara dair inceleme başlattığını duyurduğu açıklama şu şekilde:

"Bugün üniversitemizde gerçekleştirilen 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinlikleri sırasında, bir grup öğrenci arasında yaşanan şiddet unsuru içeren olayları derin bir üzüntüyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi; köklü geçmişi boyunca ifade özgürlüğünü, çoğulculuğu, karşılıklı saygıyı ve birlikte yaşam kültürünü merkeze alan bir üniversite olmuştur. Üniversitemizin huzur ve dayanışma ortamıyla bağdaşmayan hiçbir şiddet eyleminin kabul edilmesi mümkün değildir. Bahar Şenlikleri, ODTÜ'nün farklılıkları bir araya getiren, dostluk ve ortak yaşam kültürünü güçlendiren en önemli geleneklerinden biridir. Yaşanan bu üzücü olayların, üniversitemizin temsil ettiği ortak değerleri gölgelemesine izin verilmemesi gerektiğine inanıyoruz.

"OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRECİ BAŞLATILDI"

Türk bayrağı, bu toprakların ortak hafızasını, fedakarlıklarını ve milletçe paylaştığımız en kıymetli değerleri temsil etmektedir. Bayrağımıza yönelik saygısızlık oluşturan hiçbir davranışın kabul edilemeyeceğini önemle vurguluyor; bu konudaki hassasiyetimizi kamuoyuyla içtenlikle paylaşıyoruz.

Olayla ilgili inceleme süreci başlatılmış olup, şiddet olaylarına karıştığı tespit edilen kişiler hakkında gerekli süreçler ivedilikle yürütülecektir.

Tüm öğrencilerimizi ve paydaşlarımızı; sağduyulu, saygılı ve yapıcı bir İletişim dili benimsemeye, ODTÜ'nün köklü kültürüne ve ortak yaşam anlayışına birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz. Üniversitemizin huzur ve güven ortamının korunması konusundaki kararlılığımızı kamuoyu ile saygıyla paylaşırız."