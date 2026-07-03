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Ankara merkezli 11 ilde, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle hayata geçirilen geniş kapsamlı güvenlik kısıtlamaları, toplum her alanına etkisini sürdürmeye devam ediyor. Listeye en son ODTÜ öğrencileri eklendi. Üniversite öğrencileri ciddi bir barınma kriziyle karşı karşıya...

Bilkent Üniversitesi’nin ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yönetimi de yurtların acilen tahliye edilmesi yönünde karar bildirmesinin nedeniyle öğrenciler eylem yaptı.

ODTÜ YÖNETİMİNDEN ANİ TAHLİYE KARARI

ODTÜ Rektörlüğü ve Yurtlar Müdürlüğü yaz döneminde yurtların açık olup olmayacağına dair öğrencilerin daha önce yönelttiği soruları yanıtsız bırakmıştı ama dün akşam saatlerinde ani bir yasak kararı açıkladı.

Yurt binalarına asılan duyurularda, "geçerli mazereti" bulunmayan öğrencilerin 4-13 Temmuz tarihleri arasında yurtlarda kalmasının yasaklandığı belirtildi.

Alınan karar doğrultusunda öğrencilere tahliye için yalnızca 1,5 günlük bir süre tanındı. Herhangi bir alternatif konaklama imkanı sunulmadı.

YASAKLAMA YURTLARLA SINIRLI KALMADI

Açıklanan kısıtlamalar sadece yurtlarla sınırlı kalmadı. 4-13 Temmuz tarihleri arasında ODTÜ kampüsüne öğrenci, personel ve araç girişlerinin sınırlandırılacağı; kampüs içerisindeki kantinler ile diğer tüm ticari işletmelerin de kapalı tutulacağı ilan edildi. Yasak nedeniyle yüzlerce öğrenci ani bir barınma kriziyle baş başa kaldı.

ÖĞRENCİLERDEN ODTÜ REKTÖRLÜĞÜ'NÜN KARARINA TEPKİ

Alınan ani kısıtlama kararlarına tepki gecikmedi. Türkiye Komünist Gençliği (TKG) ODTÜ örgütü tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizi ve okulumuzu açık hava hapishanesine çevirmeye çalışan bu kısıtlamaları kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verilerek öğrenciler mücadeleye çağrıldı.

Gece saatlerinde ODTÜ Doğu Yurtlar Bölgesi'nde bir araya gelen öğrenciler ise yaptıkları basın açıklamasında şu soruları yöneltti:

"Eli kanlı emperyalist NATO’nun keyfi, öğrencilerin barınma hakkından daha mı değerli?"

"Ankara’da kalması gereken ve 'geçerli mazereti' bulunmayan öğrenciler sokakta mı kalacak?"

Zaten niteliksiz koşullarda barındıklarını belirten öğrenciler, Ankara Valiliği ve ODTÜ Yurtlar Müdürlüğü’ne seslenerek mağduriyet yaratan bu kararın derhal geri çekilmesini talep etti.

Yurtlarda hangi öğrencilerin kalabileceğine dair "geçerli mazeret" değerlendirme sonuçlarının ise gün içinde idare tarafından açıklanacağı bildirildi.