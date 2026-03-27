"ODTÜ Sanat" etkinlikleri 6 yıl aranın ardından yarın başlıyor.Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, 6 yıl aranın ardından yarın başlayacak "ODTÜ Sanat" etkinliğini Türkiye’nin en önemli sanat festivallerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

ODTÜ’nün bu yıl 70’inci kuruluş yıl dönümünü kutladığını hatırlatan Prof. Dr. Yozgatlıgil, bilim ve teknolojinin yanı sıra üniversiteyi sanat ve kültürün de önemli bir merkezi haline getireceklerini belirtti.

Üniversite yönetimi olarak, kuruluş yıl dönümü kapsamında 6 yıl ara verilen ODTÜ Sanat etkinliklerini bu yıl yeniden başlattıklarını vurgulayan Yozgatlıgil, üniversiteyi sanat etkinlikleriyle donatarak hem öğrencileri hem de Ankara’da yaşayan vatandaşları bu etkinliklere davet edeceklerini ifade etti.

Etkinliklerin açılışının 28 Mart Cumartesi günü Kerem Görsev ve Fatih Erkoç’un konseriyle yapılacağını aktaran Yozgatlıgil, şöyle devam etti:

"Daha sonra Fazıl Say, Erkan Oğur, Yeni Türkü gibi, İsmail Hakkı Demircioğlu gibi çok tanınmış ve başarılı sanatçılarımızın yanında da uluslararası olarak Küba’dan Buena Vista, çok büyük bir ekiple burada bir konser verecek. 5 Grammy ödüllü Michael League ve Bill Laurance de burada bir konser verecek."

Ücretli etkinliklerden elde edilecek gelirlerin öğrenci yararına kullanılacağını belirten Yozgatlıgil, etkinliklerin yaklaşık yüzde 90’ının ücretsiz düzenleneceğini açıkladı.

ODTÜ Geliştirme Vakfı aracılığıyla üniversite yararına birçok etkinlik düzenlediklerini, öğrencilere burs verdiklerini ve üniversitenin araştırma altyapısını desteklediklerini kaydeden Yozgatlıgil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunları hep geliştirme vakfımız aracılığıyla yapıyoruz. Geçmişten bu yana ODTÜ Sanat’taki ücretli etkinlikler hep burs fonu yararına ve öğrenciler yararına gerçekleştirildi. Biz de bu geleneği devam ettiriyoruz ve burs fonu yararına, öğrenciler yararına belli ücretli etkinlikleri gerçekleştiriyoruz."

Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, 5 Grammy ödüllü Michael League’in konserinin yanı sıra öğrencilerle ücretsiz bir atölye etkinliği de düzenleyeceğini bildirdi.

Öğrenciler için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Yozgatlıgil, "Öğrencilerimiz bu kadar ünlü, uluslararası kaliteli bir sanatçıyla kendi sınıflarında buluşma imkanı ve müziği konuşma, müzikle ilgili çalışmaları beraber gerçekleştirme imkanı da bulacaklar." diye konuştu.

Sanatın çok geniş bir kavram olduğunu belirten Yozgatlıgil, konuşmasını şöyle tamamladı:

"ODTÜ’nün çok özel ve çok orijinal bir mimari geçmişi var. Mesela bu alanda bu estetik algı ve mimari alandaki çalışmalarla ilgili ve müziğin, yapay zekanın ve sanatın beraber buluşması gibi konularda da farklı söyleşiler kampüsümüzün genelinde gerçekleştirilecek.

Özellikle çocuklara yönelik tiyatrolar, atölyeler var. Bütün Ankara halkını ODTÜ Sanat’a ve bizim 70’inci yılımızı sanatla beraber kutlamaya ben buradan davet etmek istiyorum, her kesime açık. ODTÜ’yü halkla buluşturmuş oluyoruz. Biz bunu sadece 70. yıla özel gerçekleştirmiyoruz. Bu yıldan itibaren her yıl ODTÜ Sanat’ı Ankara halkıyla buluşturacağız. Amacımız ODTÜ Sanat’ı tekrar marka bir sanat festivali haline getirmek. Türkiye’nin en önemli sanat festivallerinden biri haline getirmek."