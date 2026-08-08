Kaynak: İHA

Çamlıca Mahallesi Çerkez Tepesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, su tankeri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak büyümesi engellendi. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 1 hektarlık orman alanının zarar gördüğü öğrenildi.