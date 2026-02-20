Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere yönelik sağlanan tarımsal destek ödemeleri, ülke gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor.

Gerçekleştirilen destekler, üreticilerin tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmelerini sağlamak ve Türkiye tarımının gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçiriliyor. Binlerce çiftçi, kendilerine tanımlanan desteklerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet sistemi üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından takip ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarımsal destekleme ödemesinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı. Ödeme tutarının 129 milyon 322 bin lira olduğu belirtildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı,

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılında çiftçilere bitkisel üretim, hayvancılık, kırsal kalkınma ve diğer alanlarda çeşitli destek ödemeleri gerçekleştiriyor. Toplam bütçe milyarlarca TL'yi bulmakta olup, ödemeler aşamalı olarak hesaplara aktarılıyor.