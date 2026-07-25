Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi İnterneti sürekli kesilen aboneye emsal karar: Ödediği bedelini geri alacak

İnterneti sürekli kesilen aboneye emsal karar: Ödediği bedelini geri alacak

İzmir'de internet hizmetindeki uzun süreli kesintiler nedeniyle aboneliğini sonlandıran bir tüketiciden alınan 4 bin 211 liralık cayma bedeli, Tüketici Hakem Heyeti kararıyla iade edildi. "Ayıplı hizmet" gerekçesiyle verilen karar, benzer sorun yaşayan aboneler için dikkat çeken bir örnek oldu.

Kaynak: AA
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İnterneti sürekli kesilen aboneye emsal karar: Ödediği bedelini geri alacak - Resim: 1

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan L.İ., taahhüt süresi devam ederken internet hizmetinde yaşadığı bağlantı hızı sorunları ve sık sık yaşanan kesintiler nedeniyle aboneliğini sonlandırdı.

Aboneliğini iptal eden tüketici, hizmet sağlayıcı firmanın talep ettiği 4 bin 211 liralık cayma bedelini ödedikten sonra, bu ücretin haksız olduğunu savunarak iadesi için İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

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İnterneti sürekli kesilen aboneye emsal karar: Ödediği bedelini geri alacak - Resim: 2

FİRMA SAVUNMA YAPTI

Savunması istenen internet sağlayıcısı, hizmetin başka bir işletmeciye ait altyapı üzerinden sunulduğunu, altyapı kaynaklı arızalara doğrudan müdahale yetkilerinin bulunmadığını belirtti.

Firma ayrıca, tüketicinin taahhüt süresi dolmadan aboneliğini sonlandırdığı için tahakkuk ettirilen cayma bedelinin mevzuata uygun olduğunu savundu.

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İnterneti sürekli kesilen aboneye emsal karar: Ödediği bedelini geri alacak - Resim: 3

HAKEM HEYETİ: HİZMET AYIPLI

Başvuruyu inceleyen İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un "ayıplı hizmet" hükümleri kapsamında değerlendirme yaptı.

Heyet, tüketicinin uzun süre internet hizmetinden yararlanamadığını, hizmet sağlayıcının ise hizmetin sözleşmeye uygun ve kesintisiz sunulduğunu kanıtlayan somut ve teknik bir delil sunamadığını belirledi.

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İnterneti sürekli kesilen aboneye emsal karar: Ödediği bedelini geri alacak - Resim: 4

Kararda, internet hizmetinin tüketicinin makul beklentisini karşılamadığı ve bu nedenle "ayıplı hizmet" niteliğinde olduğu ifade edildi.

Hakem Heyeti kararında şu değerlendirmeye yer verildi:

"Tüketicinin hizmetten yararlanamadığına ilişkin beyanlarının, olayın akışı ile uyumlu olduğu değerlendirilmiştir. Bu durum hizmetin, tüketicinin makul beklentisini karşılamadığını ve ayıplı hizmet niteliğinde olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda, ayıplı hizmet sunulması halinde tüketicinin sözleşmeyi haklı nedenle feshetme hakkı bulunduğu, bu durumda taahhüt kapsamında cayma bedeli talep edilemeyeceği açıktır. Bu itibarla, tüketicinin hizmetin gereği gibi sunulmaması nedeniyle aboneliğini haklı nedenle feshettiği, bu nedenle tahakkuk ettirilen 4 bin 211 lira tutarındaki cayma bedelinin hukuka uygun olmadığı ve tüketici talebinin haklı olduğu kanaatine varılmıştır."

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İnterneti sürekli kesilen aboneye emsal karar: Ödediği bedelini geri alacak - Resim: 5

"BAŞVURMAK TAMAMEN ÜCRETSİZ"

Tüketicinin avukatı Ege Görkem Ertürk, haklı gerekçeleri bulunan tüketicilerden cayma bedeli talep edilmemesi gerektiğini söyledi.

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İnterneti sürekli kesilen aboneye emsal karar: Ödediği bedelini geri alacak - Resim: 6

Ertürk, ücretin tahsil edilmesi halinde vatandaşların e-Devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti'ne ücretsiz başvuru yapabileceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

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İnterneti sürekli kesilen aboneye emsal karar: Ödediği bedelini geri alacak - Resim: 7

"Tüketici Hakem Heyetine başvurmak tamamen ücretsiz. Olumsuz bir sonuçla karşılaşmaları halinde dahi kendilerine herhangi bir maddi külfette bulunulmuyor. Bu yüzden vatandaşların hiç tereddütte bulunmadan kolaylıkla başvurmalarını ve herhangi bir risk bulunmadığını hatırlatmak isterim."

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İnterneti sürekli kesilen aboneye emsal karar: Ödediği bedelini geri alacak - Resim: 8

"TÜKETİCİ ALTYAPI TARTIŞMASININ TARAFI DEĞİLDİR"

Avukat Ege Görkem Ertürk, internet sağlayıcısının hizmeti başka bir altyapı firmasından almasının tüketiciyi ilgilendirmediğini de vurguladı.

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İnterneti sürekli kesilen aboneye emsal karar: Ödediği bedelini geri alacak - Resim: 9

Ertürk, "Tüketici altyapıyı A firmasından mı, B firmasından mı aldığını bilmek zorunda değildir. Sözleşmeyi yaptığı firma hizmeti eksiksiz sunmakla yükümlüdür. Bu nedenle hizmet sağlayıcısının başka bir firmadan kaynaklanan sorunları gerekçe göstermesi tüketiciyi bağlamaz. Tüketicinin tek muhatabı, sözleşmeyi yaptığı firmadır." ifadelerini kullandı.

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