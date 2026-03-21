Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Saltürk, oda spreyleri ve otomatik koku vericilerin kimyasal içeriklerinin astım ve alerjiye yatkın kişilerde ciddi ataklara yol açabileceğini belirtti.

Saltürk, “Temiz hava algısı, yanlış bir şekilde kokuyla ilişkilendiriliyor. Bir ortamın güzel kokması, o havanın temiz olduğu anlamına gelmez. Oda spreyleri organik uçucu solventler ve aerosoller içerir. Bu maddeler hava yollarında daralma, hırıltı, öksürük ve ciddi astım ataklarına neden olabilir” dedi.

OTOMATİK KOKU VERİCİLERE DİKKAT

Kontrolsüz çalışan otomatik koku vericilerin gece boyunca aerosol salarak solunum sorunlarını artırabileceğini ifade eden Saltürk, sabah saatlerinde nefes darlığı ve alerjik ataklarla acil servise başvuran hastaları sıkça gördüklerini söyledi.

DOĞAL HAVALANDIRMA VE ÖLÇÜLÜ PARFÜM KULLANIMI

Saltürk, havalandırmanın önemine dikkat çekerek, camların düzenli açılması, mekanik havalandırma sistemlerinin kullanılması ve gerekirse hava temizleyici cihazlardan faydalanılması gerektiğini vurguladı.

Parfümlerin kontrollü kullanılması gerektiğini belirten Saltürk, “Parfümler doğrudan yüze, vücuda ya da kıyafete sıkılmamalı. Alerjik bünyesi olan kişilerde bazı ürünler hiç kullanılmamalı. Mümkünse koku verici spreylerden uzak durulmalı, temiz hava doğal yollarla sağlanmalı” dedi.