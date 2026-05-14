Aydın'ın Nazilli ilçesinde Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından durumu ağırlaşan Şenkal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İl Sağlık Müdürlüğü olaya ilişkin soruşturma başlattı, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Aydın'da Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal'ın özel bir hastanede yapılan yağ aldırma ameliyatının ardından hayatını kaybetmesine ilişkin idari soruşturma başlatıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Birol Şenkal'ın (59) ölümüne ilişkin özel hastane ve operasyonu gerçekleştiren doktor hakkında soruşturma başlattı.

Müdürlük ayrıca konuyla ilgili Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

OLAY

Aydın’ın Efeler ilçesinde 2 gün önce özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatının ardından rahatsızlanarak ADÜ Hastanesi’ne kaldırılan Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, hastanede hayatını kaybetti.

Nazilli’de 12 yıldır Kahveciler Odası Başkanlığı görevini yürüten ve geçtiğimiz Ocak ayında tek listeyle gidilen seçimde 4’üncü dönem için yeniden güven tazeleyen Başkan Şenkal, iddiaya göre Efeler'de özel bir hastanede olduğu yağ aldırma ameliyatı sonrası fenalaştı.

Şenkal Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Şenkal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Nazilli'de uzun yıllardır esnaf camiasının yakından tanıdığı isimlerden biri olan Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal’ın ani vefatı, ilçe genelinde üzüntü oluşturdu. Şenkal’ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Koca Camii’nden kaldırılacağı, ardından Eğriboyun Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.