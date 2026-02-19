DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Özgür Faik Erol, 16 Şubat tarihinde İmralı'ya giderek terör örgütü PKK lideri Öcalan ile görüşme yaptı.

Görüşmenin ilk cümlesi Öcalan’dan geldi ve şöyle dedi:

“Bu demokratik entegrasyona giriş toplantısıdır.”

Öcalan’ın ikinci cümlesi ise “Birinci aşama bitmiştir” oldu.

“Süreç tıkandı”, “Süreç bitti” yorumları gelirken aslında Öcalan için her şeyin olması gerektiği gibi gittiğine işaret eden bir cümleydi bu…

Peki, Öcalan’a göre “birinci aşama bitti” ise o halde bundan sonra neler olacak?

Bunu anlamak için DEM Parti’nin Öcalan ile İmralı’da yaptığı görüşmeden sonra aktardığı mesajlarına bakalım.

Öncelikle, notların ilk satırında Öcalan “Geride bıraktığımız süreç, müzakere yeteneğini ve gücümüzü kanıtlamıştır” diyerek süreci kendileri açısından başarılı götürdüklerinin altını çizdi.

Öcalan’ın notlarının en can alıcı kısmı ise şudur:

“Demokratik bütünleşmenin ruhuna uygun olan, bir yerel demokrasinin varlığı ve kurumsallaşmasıdır. Suriye için de önerdiğimiz de budur. Yerel demokrasi dediğim şu: Bir kent ya da köy olabilir, bunların kendilerini özgürce ifade etme ve kendilerini yönetme hakkı olmalıdır. Yerel yönetimin şartları belli. Ayrı devlet, bölge demiyorum. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın toplumsal gerçekliğimizle uyumlu ve genişletilmiş bir hali de buna güçlü bir dayanak olur.”

Yani, Öcalan notlarında “özgürlük, eşitlik” diyerek kafasındaki demokratik toplum fotoğrafını anlatırken “olması gereken budur” diyerek “Yerel Demokrasi” diyordu.

Suriye’de de bunu önerdiklerini söylüyordu.

ÖCALAN’IN AĞZINDAKİ BAKLA

Peki, nedir bu Öcalan’ın ağzındaki bakla?

PYD, Baas rejiminin yıkılışının yıl dönümünde yayımladığı açıklamada, Suriye’de geçiş sürecinin halk iradesini dışladığını ve Baasçı zihniyetin yeniden üretildiğini belirtti. PYD, çözümün demokratik, “ademi merkeziyetçi” bir sistemde olduğunu kaydetti.

Suriye’de ademi merkeziyet defterini dört ay önce AFP’ye demeç veren Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi açmış ve “Suriye'de ademi merkeziyetçi bir sistem talep ediyoruz” demişti.

Peki, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ne istiyor?

ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın 6 ay önce “Suriye'de federasyona yakın bir model gerekebileceğini” söylemesinin ardından Şara'dan ademi merkeziyetçilik çağrılarına örtülü yeşil ışık gelmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan “ademi merkeziyet” karşıtı mı?

Hakan Fidan, Doha Forumu marjında Reuters'a verdiği özel demeçte “Herhangi bir ülkede iki ordu olamaz. Sadece tek bir ordu, tek bir komuta yapısı olabilir... Ancak yerel yönetim konusunda farklı bir uzlaşıya ve anlayışa varılabilir” demişti. Ordu tek ancak yerel yönetimlerde “farklı uzlaşı” ifadesi dikkat çekiyor.

İşte Öcalan’ın Suriye’de istediği şey, aslında Hakan Fidan’ın “yerel yönetimlerde farklı uzlaşı ve anlayış” diye tanımladığı ademi merkeziyet olarak önümüze çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “belediyelerde reform” diyerek yerel yönetimleri tartışmaya açarken sürecin önemli isimlerinden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ise “Üniter yapıyı destekleyecek, yerel meclisleri denetim, yerel bütçe taslakları, ilçe ve il hizmet ve yatırım programlarının oluşturulmasında yetkilendirecek, yerel icrada merkezin sorumluğunu artırarak tek teşkilat, tek bütçe ve tek icra yaklaşımını hayata geçirecek bir yerel yönetimler reformu kaçınılmaz hale gelmektedir” diyerek ademi merkeziyeti akıllara getirmişti.

Öcalan Suriye’de istediği ademi merkeziyeti Türkiye’de de istediğini açıkça vurguluyordu.

NEDİR BU ADEMİ MERKEZİYET?

Ademi merkeziyet Türkiye için de dönem dönem tartışılmıştı.

AKP’nin iktidara gelmesinden bugüne Tayyip Erdoğan dönem dönem ademi merkeziyetçilik konusu gündeme getirdi. Ademi merkeziyetçilik yoğun olarak birinci çözüm süreci döneminde tartışılmıştı. AKP’nin "akil insanlar" dediği kişilerin toplantılarında ademi merkeziyetçilik uzun uzun konuşuldu. AKP ile FETÖ’nün barış döneminde de FETÖ’cüler de ademi merkeziyetçilik savunuyordu.

Erdoğan, 2010 yılında ademi merkeziyetçilik tanımına ilişkin konuşmuş ve kendisinin, ademi merkeziyetçiliği savunan birisi olduğunu belirtmişti.

Ademi merkeziyetçiliğin üç tanımı olduğunu bunların siyasi, idari ve hizmet tanımı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Biz siyasi tanımına karşıyız, idari tanıma da karşıyız. Biz hizmet içerikli olanın yanındayız" demişti. Bu tanımların birbirlerinde ayrı olarak değerlendirilemeyeceğinin bilinmesine karşın Erdoğan’ın böyle bir ayrım yapma ihtiyacı duyması dikkat çekmişti.