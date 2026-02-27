Yeniçağ Gazetesi
27 Şubat 2026 Cuma
İstanbul
Öcalan'ın 'vatandaşlık' dayatmasına vatandaş ne diyor?

Öcalan'ın 'vatandaşlık' dayatmasına vatandaş ne diyor?

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, 27 Şubat çağrısının yıl dönümünde bir mesaj gönderdi. Mesajda Türklük ve vatandaşlık kavramları hedef alındı. Öcalan'ın dayattığı "vatandaşlık" tanımına vatandaş ne diyor?

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
Öcalan'ın 'vatandaşlık' dayatmasına vatandaş ne diyor?

PKK elebaşı Öcalan, ikinci 27 şubat mesajında kendince bir vatandaşlık tanımı yaptı. Öcalan'ın dayattığı tanımda "“Vatandaşlık ilişkisi, millete aidiyet üzerinden değil devletle bağ esas alınarak kurulmalıdır." ifadeleri yer aldı. Teröristbaşının bu açıklamalarına vatandaşlar büyük ölçüde tepki gösterdi. İşte o mesajlar...

Öcalan'ın 'vatandaşlık' dayatmasına vatandaş ne diyor?

"Koskoca Türk Devleti eli kanlı Bebek katilinin önerilerine mi kaldı. Yazıklar olsun.Bu nasıl bir ihanettir,bu ülkenin sahibi kalmadı mı zannediyorsunuz.Türk Milleti Türk devletini korumasını elbette biliyor. İhanetçiler asla unutulmaz,merak etmeyin."

Öcalan'ın 'vatandaşlık' dayatmasına vatandaş ne diyor?

"Yeni bir doneme giriyoruz, 3'lü ittifak dönemi Akp, Bahceli, Apo üçlü koalisyonu. Her Şey Koltuk İçin İttifakı. Benim anladığım."

Öcalan'ın 'vatandaşlık' dayatmasına vatandaş ne diyor?

"O tabutların başında babaa diye ağlayan bizlerode ağlatan çocukların gözyaşları ne olacak..niye bu kadar şehit verdik..apo nun sözleri b kadar değerli ise niye yillarca dinlemediniz...yazık o cocuklara eşlere ve annelere babalara.."

Öcalan'ın 'vatandaşlık' dayatmasına vatandaş ne diyor?

"Millete alıştıra alıştıra götürüyorlar işi ne denildi ilk başta asla taviz yok anlaşma yok sonra ne oldu statü oldu akşam sabah reklamını yapmayın katilin"

Öcalan'ın 'vatandaşlık' dayatmasına vatandaş ne diyor?

"Bunları söyleyebiliyorsa bazı şeyleri birilerine kabul ettirmiş gibi şimdi toplumun nabzını ölçüyorlar savaşta kayıp ettiler masada mi kazanacaklar"

Öcalan'ın 'vatandaşlık' dayatmasına vatandaş ne diyor?

"Silah bırakmış hali nasıl silah bırakmamış halinden daha güçlü oluyor?"

Öcalan'ın 'vatandaşlık' dayatmasına vatandaş ne diyor?

"Diyor ki ; 40 yıldır savaşarak alamadığımızı bugün gönül rahatlığı ile bize verecek ortam oluşturulmuştur, buna katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Türkler binlerce yıl evlatlarının kanıyla elde ettiği bu vatanı tarihin hiç bir döneminde devlet kuramayan bizlere sunuyor demiş"

