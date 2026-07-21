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Kaynak: Haber Merkezi

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, dün terör örgütü PKK'nın ele başı Abdullah Öcalan ile İmralı adasında bir araya geldi. Görüşme Terörsüz Türkiye sürecinde gündemde olan çerçeve yasanın arifesinde gerçekleşirken DEM Parti Öcalan'ın açıklamasını paylaştı.

Heyetin aktardığı açıklamasına göre Öcalan, "Karşılıklı hassasiyetlerin gözetildiği yasal bir zeminin oluşturulmasının vakti gelmiştir. Hukuki ve yasal sürecin başlaması, çatışma ve silahların tamamen devreden çıkarılması, yepyeni bir sayfanın açılması için herkes elinden geleni yapmalıdır" dedi.

ŞİDDET TEHDİDİ İLE Mİ YASA ÇIKACAK?

PKK terör örgütünün silahları bıraktığı ve kendini feshettiği açıklanmasına rağmen Öcalan'ın açıklamasında "silahların tamamen devreden çıkarılması" ifadesi dikkat çekti.

Söz konusu ifade terör örgütünün silah bırakmadığının itirafı olarak yansırken silah bırakmanın yasal düzenlemelerle takas konusu yapıldığını da bir kez daha gözler önüne serdi.

"Silahların tamamen devreden çıkarılma" ifadesi, adına Terörsüz Türkiye denilen süreçte şiddet tehdidi altında mı yasa çıkacak sorusunu akıllara getiriyor.

PKK'NIN SİLAHLARI ELİNDE TUTTUĞUNUN GÖSTERGESİ

Açıklamadan göze çarpan söz konusu detayda "devreden çıkarılma" kavramının seçilmesi, örgütün elindeki silah mevcudiyetini koruduğunun açık bir göstergesi olarak yansırken silahların devreden çıkarılması, devletin atacağı yasal adımların ve yeni çerçevenin bir karşılığı olarak sunuldu.