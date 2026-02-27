TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş STK'larla buluştuğu iftar programında, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Gücü elinde bulunduranların istediği şekilde dünyayı dizayn etmeye çalıştığı dünyaya giriyoruz" diyen Kurtulmuş, "Venezuela devlet başkanı ve eşinin gece yarısı yatağından kaldırılarak hapse atılması. Devletlerin egemenliği meselesinin tamamen ortadan kalktığı kuralsızlık dönemine giriyoruz. İsrail'in katliam ve soykırımı maalesef bütün dünya olarak izleniyor. İsrail büyükelçisi talihsiz açıklamayla 'Zaten İsrail, Yahudiler bütün topraklara hakkına sahiptir; çünkü Tanrı o toprakları vaad etmiştir' diyerek bütün kuralları zorlamıştır. Kurallarla birlikte uluslararası ilişkiler literatürünün terminolojisinin anlamsız hale geldiği bir döneme giriyoruz. Böyle bir dönemde böyle bir coğrafyada bizim Türkiye olarak güçlü olmaktan başka hiçbir şansımız yoktur. Mazlum bir milletin elinden tutup onun hakkını savunabilecek bir uluslararası yapı da yok. Bizim güçlü olmamız, bu çerçevede kendi geleceğimizi çok daha sağlam şekilde sürdürme mecburiyetimiz var" sözlerini sarf etti.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

Terörsüz Türkiye olarak adlandırılan süreç hakkında konuşan Kurtulmuş, "Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla birlikte Türkiye önemli adımlar atmıştır. Geçtiğimiz sene bugün İmralı silahları bırakacağını, örgütü feshedeceğini ilan eden açıklama yapmıştı. Açıklamasında ideolojik yapının çöktüğü, Türkiye'de silahlı mücadele döneminin geride kaldığı fikirlerini beyan etmiştir. Neredeyse tüm siyasi partiler sürecin yürümesi için destek oldular. Siyaset sorumluluk olarak TBMM çatısı altında komisyon kuruldu. 5 Ağustos'ta ilk toplantısını yaptı. Çok verimli görüşmelerle nihai raporunu hazırladı. Bu meselenin çözülmesi için rahmetli Demirel, Özal, İnönü ve Erbakan Hoca birtakım adımları atmışlar ama dönemin şartları gereği imkanlar ortaya çıkmamıştı" dedi.

'BUGÜNKÜ AÇIKLAMA ÖNEMLİ BİR AŞAMADIR'

"İlk defa böyle bir fırsat doğdu" sözlerini sarf eden Kurtulmuş, "Bir parti hariç siyasi partiler komisyona üye vererek içtenlikle sürece katkı sundular. Herkes üzerine düşeni yapmaya çalıştı. Gayretli şekilde ortaya çalışma konuldu. 21 toplantı sonunda komisyonun ortak raporu kabul edildi. Toplumuzun bazı kesimlerinde var olan hangi endişe varsa hiçbirisinin geçerli olmadığını ortaya koyan rapordur. Partilerin kendi görüşleri var. Onların hepsinin komisyon raporuna ilave edildi. Bu raporun inşallah gereğinin yapılması, hızlı bir şekilde artık Türkiye'nin tamamlamasının gerekli olduğu kanaatindeyim. Bugün İmralı'dan yapılan açıklama önemlidir. Örgütün bütün bileşenlerin buradan ilan edilen karara uyması beklenmelidir. Raporun ortak noktalarından birisi de örgütün kendini feshi ve silahların bırakılmasıyla birlikte gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Bundan sonra örgütün bütün unsurları ile feshi ve silahların bırakması temin edilecek. Ardından Türkiye gerekli adımları atacak, bu ağır faturanın bedellerini ödemeyecektir. Süreç tamamen siyasetin kontrolündedir" dedi.

'HER ALANDA YÜRÜYÜŞ HIZLANACAK'

Kurtulmuş, sözlerinin devamında şunları söyledi, "Şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek, gazilerimizi tedirgin edecek, onların beğenmediği şey gündeme gelmemiş, bundan sonra da gelmeyecektir. Türkiye 50 yılını verdiğini 2,5 trilyon dolar gibi fatura ödediği, on binlerce canını ödediği, şehirlerin baskı altında kaldığı o karanlık dönemi geride bırakacaktır. Türkiye'nin terörden kurtulup barışın, kardeşliğin, aramızdaki tesanüdün artırılmasıyla birlikte her alanda yürüyüş çok daha hızlanacaktır. Umut ediyorum bölgemizdeki bütün ülkelerde terörün tehdidinin ortadan kalkacağını göreceğiz. Suriye'de ortaya çıkan gelişmelerin de bu süreci olumlu etkilediğini ifade etmek isterim. Suriye'nin toprak bütünlüğünün bozulması, terör örgütlerinin varlığının sona erdirilmesi ve Suriye'de gerçekten devlet yapısının ortaya çıkarılıp, güçlendirilmesi. Suriye'nin ekonomik ve siyasi bakından tahkim edilmesi."