YENİÇAĞ/MERCEK - FATİH ERBOZ

Terör örgütü PKK/KCK sözde yürütme konseyi eş başkanı Cemil Bayık, örgütün sözde haber ajansına yaptığı geniş değerlendirmede, Türkiye’yi bekleyen yeni dönemle ilgili akıl almaz kehanetlerde bulundu. Bayık, İran rejiminin değişeceğini ve ardından sıranın Türkiye’ye geleceğini iddia etti.

Terör örgütünün sözde haber ajansının aracılığıyla yayınlanan röportajın bir bölümü şöyle;

-Önder Apo, 2013-15’teki görüşmeler sürecinde, Suriye’de tıkanan emperyalist saldırıların ve savaşın bir süre sonra kuzeye ve doğuya doğru kayacağından bahsetmişti. Bugün yaşananlar bunu doğruluyor mu? Örneğin, savaşın Suriye’de yoğunlaşması hakkında ne düşünüyorsunuz? ABD son dönemde açıkça Irak ve İran’ı hedef tahtasına koymuş durumda. Savaşın Irak, İran’a sıçraması söz konusu mu? Olası sonuçları ne olur? Türkiye bundan nasıl etkilenir? Sıra Türkiye’ye gelecek yorumlarına katılıyor musunuz?

Cemil Bayık: Akdeniz’in doğusu Ortadoğu’ya ve Avrupa’ya açılan kapı gibidir. Burada da Suriye, Lübnan ve İsrail bulunmaktadır. Gazze de İsrail tarafından işgal edilmiştir. Tarih boyu Suriye üzerinde önemli bir mücadele verilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu da Suriye kapısını açarak tüm Ortadoğu’ya hakim olmuştur. Haçlı Seferlerinin en yoğun olduğu alan da burasıdır. 1. Dünya Savaşında da Ortadoğu coğrafyasında önemli savaş ve siyasal mücadele alanlarının başında gelmiştir. İngiltere ve Fransa arasında mücadele alanı olmuştur. Sonunda Fransa Suriye’ye, İngiltere de Irak ve Ürdün’e hakim olarak bölgede etkin olmak istemişlerdir. İsrail’in kuruluşu Lübnan ve Suriye’nin konumunu daha da önemli hale getirmiştir. Bu açıdan Suriye’deki siyasi dengeler ve siyasi durum bir istikrara kavuşmadan Ortadoğu’nun geleceğinde her zaman belirsizlikler olacaktır. Bu nedenle ABD ve İngiltere Türkiye’nin de desteğiyle HTŞ’yi harekete geçirip Suriye’de BAAS rejimine son vermişlerdir. Kuşkusuz BAAS rejiminin sonlandırılmasında İsrail’in de rolü vardır. BAAS rejiminin yıkılışından sonra İsrail’in Suriye’ye müdahalesi de bu yıkılma planının bir parçası olarak gerçekleşmiştir.

İran’daki mevcut siyasi rejim ABD ve İsrail’in hedefindedir. İlk önce İran’ın Ortadoğu’daki vekil güçlerini etkisiz kıldılar. Şimdi doğrudan İran’ı hedefliyorlar. Irak’ta, ABD işgali ile yeni bir siyasi sisteme geçildi. Hala da ABD etkisinin olduğu bir ülkedir. Ancak İran’ın nefes aldığı yerlerden biri Irak olduğu için burada Irak yönetimini İran’a destek olacak durumdan çıkarmak istiyorlar. Özellikle Haşdi Şabi’yi etkisiz kılmayı amaçlıyorlar. Sudani hükümeti döneminde bu konuda bazı adımlar atıldı. Ama ABD ve İsrail bunu yeterli görmüyor. İran’a nefes olan bir durumdan çıkarmak istiyorlar. Bu nedenle Trump, Şiilerin başbakan adayını tehdit etti. Eğer bir uzlaşma yaratılamazsa Irak’a da bazı yönelimler olur. İstikrar kazanmamış olan Irak’ta siyasal dengeler değişebilir. ABD’nin ilk tercihi bir uzlaşma yaratma yönünde de olabilir. Nitekim Maliki başbakanlıktan vazgeçmiş gibidir.

Şu açığa çıkmıştır. Mevcut İran rejiminin ayakta kalma zemini kalmamıştır. Bu rejim ya değişecek yada yıkılacaktır. Eğer köklü değişimler yapmazsa bu sonuç kaçınılmaz görünüyor. Ancak dış müdahaleye dayalı bir yönetim İran’da krizi ve sorunları daha da ağırlaştırabilir. Zaten 12 günlük savaş biraz da bu nedenle durduruldu. Daha sonrasında gelişen serhildanlar rejimi daha da zayıflattı. Sert müdahaleler halk ayaklanmasında bir gerileme yaratsa da rejimin güçlendiği söylenemez.

İsrail ve ABD İran’ın bütünlüklü kalması ama rejimin değişmesinden yanadır. Bütünlüklü bir İran’ı daha fazla kendi çıkarlarına görmektedirler. Rejim yıkıldığında İran parçalanmazsa da özerk bölgelere dayalı bir demokratik sistem kaçınılmaz hale gelir. Aslında İran tarihi yerel özerkliklere dayalı bir siyasal tarihe sahiptir. İran’da bunun çağdaşlaşması istikrar sağlar. Bunu hangi güç gerçekleştirir, onu zamanla göreceğiz. Ortadoğu tarihi aslında yerellerin özerklik içinde yaşadığı bir tarihtir. Milliyetçilik fitnesi batıdan gelmiştir. Bugün Ortadoğu sürekli krizler içindeyse bunun önemli bir nedeni de Ortadoğu siyasal tarihine ters olan ulus devlet anlayışının Ortadoğu’ya bir fitne olarak sokulmuş olmasıdır. Zaten meşhur böl-yönet politikası da bu tekçi zihniyete dayalı ulus devlet anlayışına dayanmaktadır.

Eğer Türkiye kendini değiştirmez, demokratik ulus anlayışıyla Türk-Kürt kardeşliğine dayalı bir demokratik sistem haline gelmezse sürekli krizle yaşayan ve kullanılan bir ülke konumundan çıkmaz. Bu durumdan da yararlanan uluslararası güçler, çıkarları temelinde Türkiye’de bir dizayn gerçekleştirebilirler. Kürt sorununun çözümsüzlüğü en zayıf karnıdır. Bu sorunun çözümsüz kalması Türkiye için gerçek anlamda beka sorunları ortaya çıkarır. Türk devleti bir taraftan karşısına çıkabilecek tehlikeleri görüyor; ama bugüne kadar yürüttükleri Kürt politikasını değiştirme iradesi gösteremedikleri için sizlerin de işaret ettiği gibi tehlikelerle karşı karşıya kalabilir.