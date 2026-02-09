YENİÇAĞ - Fatih ERBOZ / Mercek

Siyaset kulislerinde dile getirilen bir iddiaya göre de, “TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı adası ziyareti sırasında Öcalan, kendi için açıktan umut hakkı isterken, serbest kaldığında İmralı adasının kendi için özgür yaşam alanı olarak yeniden yapılandırılması, yüksek güvenirlikli ve konforlu bir ikametgah olmasını” istedi.

Terör örgütü PKK/KCK sözde yürütme konseyi eşbaşkanı Cemil Bayık’ın, sözde haber ajansına verdiği röportajın üçüncü bölümü de bugün servis edildi. Bayık, “çözüm süreci”nin ilerlemesi için “Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü, serbest çalışır hale gelmesini” şart koştu. Bayık’ın bu dayatması, bebek katili Abdullah Öcalan’ın Meclis komisyonu tutanaklarına açıkça yansıtılmadığı ve gizlendiği iddia edilen taleplerini akla getirdi.

Terörist Cemil Bayık’ın röportajda soruya verdiği cevap şöyle;

- Tüm bu gelişmeler ışığında Önder Apo’nun başlattığı ‘Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ ve Türk devletiyle doğrudan müzakereler nereye doğru gidiyor? Süreç böyle ilerler mi? Barış ve Demokratik Toplum Süreci ve onun dayandığı paradigmasal gerçekliğe karşı küresel-uluslararası bir saldırıdan, komplodan bahsedebilir miyiz? Bu konsept nasıl boşa çıkarılabilir?

- Barış ve demokratik toplum sürecinin ne olduğu Rêber Apo’nun 27 Şubat çağrısında öz ve yalın biçimde ortaya konulmuştur. Rêber Apo o çizgide süreci ilerletmek istiyor. Ancak bu konuda rol oynaması gereken meclis komisyonu üstüne düşen sorumluluğu şimdiye kadar yerine getirmedi. En son umut hakkı konusunda görüşlerin yakınlaştığı açıklaması var. Türkiye’de her zaman sözler belirtilebilir. Ancak bizim için pratik esastır. Rêber Apo’nun özgürlüğü, serbest çalışır hale gelmesi önemlidir. Ne zaman bunu görürsek umut hakkının yerine getirildiğini anlarız. Zaten Rêber Apo özgür çalışır hale gelmeden ve rolünü oynayacağı bir konum sağlanmadan sürecin geliştirilmesi zordur.

Türkiye’de demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü olursa birçok kesimin çıkarı sarsılacak; onlar için akan musluklar kesilecektir. Bu açıdan Türkiye içinde süreci engellemek isteyenler de oldukça fazla. Öte yandan AKP-MHP iktidarı da hala tutarlı bir sahiplenme ve gerekli adımları atma yönünde bir irade ortaya koymadı. Bu da kamuoyunda süreç ne kadar ilerler sorularını akla getiriyor. Tabii ki Rêber Apo da biz de sabırla süreci ilerletmek istiyoruz. Bizim çabalarımız da ancak bir yere kadar olur. Çünkü bu tek taraflı yürütülecek bir süreç değildir. En önemlisi de Rêber Apo’nun çeşitli kişi ve çevrelerle görüşebileceği bir konuma kavuşmasıdır.