PKK elebaşı Öcalan’ın fikir babası olduğu açılım komisyonunun raporu nihayet açıklandı. “Dağ fare doğurdu” şeklindeki yorumlara neden olan rapor için “dilek ve temenniler metni” diyebiliriz.

Raporda umut hakkı dahil hedeflenenler üstü kapalı şekilde yer alıyor. Nelerin yapılması gerektiği vurgulanıyor ama nasıl yapılması gerektiği es geçiliyor. Peki neden? Bu noktada ince bir siyaset mühendisliği göze çarpıyor. Raporda, önerilerin nasıl hayata geçirileceğine dair bir görüşün yer almaması yeni anayasayı bir ihtiyaç haline getirme, gösterme stratejisinden kaynaklanıyor. Rapor oylamaya sunulmadan önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un “Çalışmalar sonucu raporda belirtilen düzenlemeler, kapsayıcı bir Anayasa ihtiyacını ortaya koymaktadır.” ifadesi bu stratejiyi ortaya koyuyor.

Kurtulmuş bu sözleri ile herkesin, “Rapor açıklandı. Şimdi ne olacak” sorusunun cevabını, rapor oylanmadan önce vermiş oldu aslında. Öyle görünüyor ki, kamuoyunun önüne “Terörsüz Türkiye’nin inşası için yeni anayasa şart” söylemi ile ısıtılarak yeni anayasa gündemi konulacak…

Asıl dikkat çeken nokta ise, komisyon raporunun görüşüldüğü saatlerde açıklanan Öcalan’ın mesajlarıydı. DEM Parti tarafından duyurulan açıklamasından anladığımıza göre, terörist başının son uydurduğu kavram, demokratik birlik!

Öcalan, son mesajında “demokratik birlik” yalanı ile özerkliği, konfederalizmi yani bölünmeyi dayatıyor. “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın toplumsal gerçekliğimizle uyumlu ve genişletilmiş bir hali de buna güçlü bir dayanak olur." diyor.

Sızdırılan İmralı tutanaklarında söylediği gibi Türk milletinin tepkisini çekmemek için federasyon, konfederalizm, bağımsız bölge yönetimi gibi kavramları kullanmıyor ama bu kavramları tarif eden cümleler kuruyor.

Milli Mücadele ve cumhuriyetin kuruluşu sonrası döneme değinirken, satır arasında “Atatürk bizi aldattı” mesajı vererek, buradan hareketle PKK’nın döktüğü kanı terör değil hak arayışı olarak empoze ediyor.

Teröristbaşı yeni vatandaşlık tanımı da dayattı. Öcalan, Türk milli kimliğinin ortadan kaldıracak ve Türk Milleti kavramını yıkacak, yeni bir vatandaşlık tanımını “Özgür yurttaşlık” adı altında öneriyor. Önerdiği vatandaşlık tanımının içeriği, ayrışmanın, bölünmenin yeni millet takımlarının ortaya çıkmasını istiyor. Aslında Öcalan’ın ortaya attığı vatandaşlık tanımı “Türk-Kürt-Arap” vurgusuyla yaratılmak istenen kompartımanlara ayrılmış yeni topluma denk gelen bir tanımlama.

Öcalan ne de olsa komisyonun fikir babası. Haliyle kendinde bu dayatmaları yapacak cesareti buluyor. Peki, pazarlığın olmadığı, üniter yapıdan taviz verilmeyeceğini, vatandaşlık tanımının değişmeyeceğini söyleyenler Öcalan’ın mesajlarına ne diyecek? Eğer bir pazarlık, bir al-ver yoksa “Terörsüz Türkiye” için muhatap alınan Öcalan baş müzakereci gibi dayatmalarda bulunabilir mi? İktidarın ve henüz Devlet Bahçeli’nin gündeme getiremediklerini Öcalan mı gündeme getiriyor? Gün gibi ortada! Öcalan, “yerli ve milli” Lübnanlaşma modelinin “kurucu önderliğine” hazırlanıyor…