MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin keyfine şu sıralara diyecek yoktur sanırım.

Öyle ya; CHP’ye yönelik mutlak butlan kararının çıkmamasını isteyen, karar çıktıktan sonraki ilk açıklamasında “Kılıçdaroğlu feragat etmeli” diyen ama CHP’de kimin yeni düzen kurduğunu kavradıktan sonra 180 derece görüş değiştirip Özgür Özel’in feragat etmesi noktasına gelen Bahçeli’nin başka bir isteği bugünlerde hayata geçirildi…

Bahçeli’nin terörist başı Öcalan’a “koordinatör” statüsü verilmesi arzundan bahsediyorum. Mutlak butlan gündeminde arada kaynadı ama Öcalan görevine fiilen başladı.

Nasıl mı?

İmralı heyetinden Pervin Buldan, 24 Mayıs’ta Öcalan’a yaptıkları ziyarete dair, "7-8 maddeden oluşacak çerçeve yasa taslağını Öcalan'a sunmayı planlıyoruz." dedi.

Üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Buldan, Öcalan'ın bu görüşmede çıkacak olan yasanın çerçevesinin nasıl olması gerektiğine dair uzun bir değerlendirme yaptığını aktardı.

Pervin Buldan’ın bu açıklamalarının ardından Ankara kulislerini kaynayan kazana çeviren bir gelişme yaşandı ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bahçeli’yi ziyaret etti. Ziyarete dair en dikkat çeken şey, Çiftçi’nin Bahçeli ile görüşmeye elinde bir dosya ile girmesi oldu. Yansıyan haberlere göre, iki bakanın Bahçeli’ye ziyaretlerinin tek gündemi, “Terörsüz Türkiye” süreciydi.

Çiftçi’nin elindeki dosyada ise, yeni sürece ilişkin hazırlanmış yedi maddelik "kod yasa" taslağı bulunuyordu. Yedi rakamı dikkatinizi çekti mi? Çekmediyse, Pervin Buldan’ın da 7-8 maddelik bir çerçeve yasa taslağını Öcalan’a sunacaklarını söylediğini hatırlatayım…

Sizin anlayacağınız, Öcalan kendisi ile görüşen İmralı heyetine çıkarılacak yasanın çerçevesinin nasıl olacağına dair istikameti çizdikten sonra, oluşturulan taslak Bahçeli’ye götürüldü. Böylece Öcalan “koordinatörlükte” ilk mesaisini yapmış oldu. Yine Pervin Buldan’ın açıklamasından anlıyoruz ki, söz konusu yasa taslağı İmralı heyeti tarafından olmuş mu olmamış mı diye Öcalan’a götürülecek. Yani terörist başı kanun onaylanacak!

“Yeni aşama” dedikleri buymuş demek…

“Terörsüz Türkiye” sürecinde İmralı’dan gelen vizeyle Ankara’da yasa yapma dönemi başladı. Hem de PKK terör örgütü silah bırakmadan, bırakmadığı güvenlik raporlarındaki güncelliğini korurken…

“Koordinatör hamisi” Bahçeli’yi tebrik etmek lazım.

Eli kanlı bir katilden hem yasa koyucu hem de yasa onaylayıcı çıkarmayı başardı.

Ve görünüyor ki; bir yanda CHP içindeki kurultay hesapları ve mutlak butlan kavgalarıyla meşgul edilen kitleler; diğer yanda ise bu sis bulutunun arkasında sinsice örülen yeni bir "çözüm" mimarisi...

Bülent Kuşoğlu’nun mutlak butlanı bağladığı ve uzun süredir olmayan devlet aklı yerini pazarlık mühendisliğine bırakmış durumda…

Ne diyelim; birileri yeni anayasa-yeni rejim için İmralı ile flört ede dursun, biz de YENİÇAĞ olarak bu süreci yüreği sızlayarak izleyen şehit analarını duymak ve seslerini duyurmak adına Şehit Anaları Derneği Pakize Akbaba’ya gittik.

İlk çözüm sürecinde olduğu gibi bu süreçte de Millî Mücadele’nin kadın kahramanlarını andıracak şekilde mücadele veren Pakize anamız, yarın yayınlanacağımız röportajda çok çarpıcı şeyler söyledi…

Pakize ananın söyledikleri umarım en çok karar alıcıların dikkatini çeker…