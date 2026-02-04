Barış Terkoğlu, ‘ilk kez duyacaksınız’ diyerek, Devlet Bahçeli’nin asıl memleketine dair çarpıcı bir videoyu Onlar TV canlı yayınında paylaştı. Bahçeli videoda, "Ben dedim Siverekli’yim biliyor musunuz” sözlerini kullanıyor.

BAHÇELİ'NİN MEMLEKETİ NERESİ?

Ancak Bahçeli’nin memleketine dair son günlerde paylaşılan bir video ise gündeme oturmuş durumda.

Bahçeli videoda “Ben dedim Siverekli’yim biliyor musunuz” sözleri ile dikkat çekiyor. Video kaydını ise Terkoğlu, MHP Siverek İlçe Başkanı Mustafa Fettahlı’nın Bahçeli’yi ziyaret ettiği sırada çektiğini söyledi. Terkoğlu, “‘Bahçeli ile hemşeri çıktık’ ifadelerini kullandı.

RESMİYETTE OSMANİYE'DE

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ise Salih ve Samiye oğlu 1948 Osmaniye-Hasanbeyli nüfusuna kayıtlı olduğu resmiyette.

ÖCALAN BİR DE HEMŞERİSİ

Vatana ihanetten hükümlü ve Bahçeli'nin 'kurucu önder' diyerek hitap ettiği Abdullah Öcalan da Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Ömerli (Amara) köyüne kayıtlı

ÖZGÜR ÖZEL'E OSMANİYE TEŞEKKÜRÜ ETMİŞTİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak, memleketi Osmaniye’ye yaptığı ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletmişti.