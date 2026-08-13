Yangın, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Balıkhisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evin ocaklık kısmından çıkan kıvılcım, çevredeki kuru otları tutuşturdu. Alevler kısa sürede hasat edilmiş buğday tarlasına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Sulusaray Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönümlük otluk alan yanarken, herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Ocaklıktan sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı: Alevler tarlaya yayıldı
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Tokat’ın Sulusaray ilçesinde bir evin ocaklık bölümünden sıçrayan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Hasat edilmiş buğday tarlasına yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.
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