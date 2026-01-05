Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,89, yıllık ise yüzde 30,89 arttı. Açıklanan veriler sonrası ocak ayı kira artış oranı da belli oldu.

Buna göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 34,88 oldu.

Ocak ayında kira bedellerine yasal olarak yüzde 34,88 oranında tavan zam uygulanabilecek.

TÜİK verilerine göre Aralık 2025 kira artış oranı yüzde 35,91 olarak gerçekleşmişti.

Ayrıntılar geliyor...