İran'da ocak ayından bu yana tutuklu bulunan Japon kamu yayıncısı NHK'nin Tahran temsilcisinin kefaletle serbest bırakıldığı kaydedildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Kabine Başsekreteri Kihara Minoru, düzenlediği basın toplantısında, ismi açıklanmayan Japon gazetecinin dün serbest kaldığını teyit etti.

Kihara, kefaletle serbest bırakılmasının ardından gazetecinin, Japonya'nın Tahran Büyükelçisi ile bir araya geldiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

"Casuslukla suçlanan" gazetecinin hakkındaki suçlamalar nedeniyle ülkeden ayrılmasına izin verilmezken, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

JAPONYA'YA DÖNMESİ İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Ayrıca, Tokyo yönetimi, serbest bırakılan gazetecinin bir an önce Japonya'ya dönmesine izin verilmesi için Tahran makamları nezdinde diplomatik girişimlerini sürdürüyor.

Öte yandan, aynı dönemde tutuklanan bir başka Japonya vatandaşı da serbest bırakılmasının ardından ülkesine dönmüştü.

Söz konusu krizin çözümü için Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'nun, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşerek vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep ettiği kaydedilmişti.