Bakanlık, Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin, ileri teknolojiye sahip sistemleri ve geliştirilmiş analiz teknikleriyle yürüttüğü yasa dışı ticaret ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini, 2026 yılında da ülke genelinde kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Gümrükler Muhafaza birimlerince 2026 yılı ocak ayında gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde, geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 121 artış sağlandı. Toplam 7 milyar 655 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddeler imha edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"KAÇAKÇILIĞA GEÇİT YOK"

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 706 milyon 689 bin liralık çeşitli eşya, 418 milyon 286 bin lira değerinde tekstil malzemesi ve yüklü tutarda uyuşturucu başta olmak üzere, akaryakıttan canlı hayvana, tütün ve tütün mamullerinden tarihi eserlere kadar uzanan geniş yelpazede kaçak eşya ele geçirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: