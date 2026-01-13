Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe ÇARE kapsamında, Ocak Ayı “İklim Değişikliği Ayı” etkinlikleri başlıyor.

Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenecek İklim Münazaraları ile öğrencilerin, iklim değişikliği ve çevresel sorunlara ilişkin farkındalık kazanmaları, bilimsel veriler ışığında düşünmeleri ve görüşlerini etkili biçimde ifade etmeleri hedefleniyor.

Ocak–Haziran ayları arasında okul, ilçe ve il düzeylerinde gerçekleştirilecek münazara programlarına katılan öğrencilere İklim Elçisi Belgesi verilecek.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından detaylı bilgi ve içeriklere afişte yer alan QR kodun okutulması ile ulaşılabileceği duyuruldu.