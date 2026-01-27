Ocak 2026’nın yeni kitapları raflara indi: İlk sayfada yakalayan 5 hikâye var

Bilge Kızlar – Angela Carter

Angela Carter, Bilge Kızlar'da sahne ışıklarının parlaklığına güvenip rahatlamanı istemiyor. Carter, aileyi kutsayan anlatıların arkasındaki şiddeti ve görmezden gelinmenin kırıcılığını hedef alıyor. Roman, şöhretin büyüsünü bir “masal” gibi sunarken aynı masalı ters çevirip altındaki düzeni gösteriyor: meşruluğun erkekte, değerin soyda arandığı o eski, inatçı düzeni. İşin kötüsü, bunu yaparken seni eğlendiriyor. Tam “hah güldüm” dediğin yerde, bir aile sırrı sahnenin ortasına düşüyor.

Carter, kadın karakterleri edilgen değil, söz sahibi ve tehlikeli derecede canlı kuruyor. Alkışların arkasında kimin ezildiğini, kimin parlatıldığını ve kimin yokmuş gibi davranıldığını romanın ritmiyle hissettiriyor. Ve evet: Bu roman, aile denince otomatik saygı duyan herkesin sinirini bozacak kadar dürüst.