Ocak 2026'nın yeni kitapları raflara indi: İlk sayfada yakalayan 5 hikâye var

Ocak 2026’nın yeni kitapları raflara indi: İlk sayfada yakalayan 5 hikâye var

Ocak 2026’da yayınevleri yılın ilk “bırakamazsın” romanlarını çıkardı. Angela Carter’dan sahne arkasına, Japon edebiyatından içe çöken yalnızlığa uzanan 5 kitap, daha kapağında “bir şey olacak” hissi veriyor.

Ocak 2026’nın yeni kitapları raflara indi: İlk sayfada yakalayan 5 hikâye var - Resim: 1

Bilge Kızlar – Angela Carter

Angela Carter, Bilge Kızlar'da sahne ışıklarının parlaklığına güvenip rahatlamanı istemiyor. Carter, aileyi kutsayan anlatıların arkasındaki şiddeti ve görmezden gelinmenin kırıcılığını hedef alıyor. Roman, şöhretin büyüsünü bir “masal” gibi sunarken aynı masalı ters çevirip altındaki düzeni gösteriyor: meşruluğun erkekte, değerin soyda arandığı o eski, inatçı düzeni. İşin kötüsü, bunu yaparken seni eğlendiriyor. Tam “hah güldüm” dediğin yerde, bir aile sırrı sahnenin ortasına düşüyor.

Carter, kadın karakterleri edilgen değil, söz sahibi ve tehlikeli derecede canlı kuruyor. Alkışların arkasında kimin ezildiğini, kimin parlatıldığını ve kimin yokmuş gibi davranıldığını romanın ritmiyle hissettiriyor. Ve evet: Bu roman, aile denince otomatik saygı duyan herkesin sinirini bozacak kadar dürüst.

Ocak 2026’nın yeni kitapları raflara indi: İlk sayfada yakalayan 5 hikâye var - Resim: 2

Ruhların Sonbaharı – Kent Haruf

Kent Haruf, Ruhların Sonbaharı'nda hikayeyi tek bir ziyaretle başlatıyor ve geri dönüşü zor bir kapı aralıyor. Addie Moore, dul komşusu Louis Waters’ın kapısını çalıyor ve hayatlarını değiştirecek bir teklif yapıyor: Yalnız geceleri birlikte geçirmeyi, konuşmayı, uykuya birlikte dalmayı. Bu teklif basit görünüyor, ama kasaba dediğin şey basit teklifleri affetmez. Çünkü herkesin gözü, herkesin üstünde.

Haruf, büyük olaylara yaslanmıyor; kırılmayı küçük anlara saklıyor. Sessizliklerin, ertelenmiş cümlelerin ve “başkaları ne der?” korkusunun arasında iki insanın yeniden ısınmasını izliyorsun. Okur, onların birbirine yaklaşmasını isterken aynı anda bir şeyden de çekiniyor: Bu kasaba, bu mutluluğu gerçekten bırakacak mı?

Ocak 2026’nın yeni kitapları raflara indi: İlk sayfada yakalayan 5 hikâye var - Resim: 3

Dağlarda Koşan Kadın – Yuko Tsuşima

Yūko Tsuşima, 1970’ler Japonya’sında Takiko Odaka’yı güneş görmeyen bir eve kapatıyor ve kapıyı yavaşça üstüne kapatıyor. Takiko, alkolik bir baba, liseye giden bir erkek kardeş ve gece gündüz dikiş diken bir anneyle aynı evde yaşıyor. Üstelik Takiko hamile ve bu hamilelik sorun olarak görülüyor. Roman, annelikten yalnızlığa, kadın olmanın toplumsal yüklerinden yoksulluğun gündelik şiddetine kadar her şeyi sakin ama sarsıcı bir dille taşıyor.

Tsuşima, okuru acıya boğmuyor; aksine umudu ince bir damardan geçiriyor. Takiko’nun kaçacak yeri olmadıkça, okur "peki şimdi ne olacak?" diye daha sert bir meraka sürükleniyor. Çünkü romanın asıl gerilimi şu: Takiko’nun hayatı, başkalarının kararlarıyla mı yazılacak, yoksa Takiko bir yerden kendi cümlesini mi kuracak?

Ocak 2026’nın yeni kitapları raflara indi: İlk sayfada yakalayan 5 hikâye var - Resim: 4

Kitapçı Kadın – Nanako Hanada

Nanako Hanada, “Kitapçı Kadın”da kitabın adını masum koyuyor ama hikaye masum kalmıyor. Boşanmanın ardından yönünü kaybetmiş bir kadın, bir kitapçının rafları arasında tutunacak bir şey arıyor. Sonra bir tanışma sitesi devreye giriyor: Hanada, rastgele görüştüğü 70 kişiye kitap öneriyor. Her sohbet bir başkasının hayatına açılan pencere gibi başlıyor ama bir noktadan sonra asıl pencere kendine dönüyor.

Hanada, başkalarına “şu kitabı oku” derken kendi yarasını saklayamıyor. Hikaye, okumanın iyileştiriciliğini romantize etmiyor; daha çok şunu söylüyor: Kitaplar bazen yara bandı değil, aynadır. Ve aynaya baktığında gördüğün şey hoşuna gitmezse, asıl hikaye o zaman başlar.

Ocak 2026’nın yeni kitapları raflara indi: İlk sayfada yakalayan 5 hikâye var - Resim: 5

Ağızdan Ağıza – Antoine Wilson

Antoine Wilson, “Ağızdan Ağıza” ile Ocak 2026’nın en tuhaf ve en sürükleyici romanlarından birini getiriyor. Roman, modern dünyada hikâyelerin nasıl yayıldığını, dedikodunun nasıl bir silaha dönüştüğünü ve bir insanın kendini anlatırken aslında nasıl ele verdiğini gösteriyor.

Wilson’ın hikâyesi “bir anlatı” gibi başlıyor ama sayfalar ilerledikçe okur şunu fark ediyor: Burada mesele olay değil, olayın nasıl anlatıldığı. Ve bazen anlatılan şey, gerçeğin kendisinden daha tehlikeli oluyor.

